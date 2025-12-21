Uno Santa Fe | Ovación | Acassuso

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Acassuso selló su ascenso a la Primera Nacional 2026 luego de igualar 1-1 ante Deportivo Armenio en Ingeniero Maschwitz y hacer valer el triunfo de la ida.

Ovación

Por Ovación

21 de diciembre 2025 · 19:26hs
Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Acassuso escribió una página histórica al confirmar su ascenso a la Primera Nacional tras empatar 1-1 con Deportivo Armenio en el estadio Armenia, por la vuelta de la final del Reducido de la Primera B Metropolitana. El resultado le alcanzó al Quemero gracias al 1-0 conseguido en la ida, que terminó siendo decisivo.

Una serie cerrada y cargada de tensión

El partido comenzó favorable para el conjunto visitante. A los 9 minutos del primer tiempo, David Escalante abrió el marcador para Acassuso, aumentando la ventaja global y obligando a Armenio a ir en busca de la hazaña. El Quemero manejó los tiempos con inteligencia, apostando al orden y a la solidez defensiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2002837464906711231?s=20&partner=&hide_thread=false

En el complemento, el Tricolor encontró el empate a los 25 minutos, cuando Nahuel Troxler conectó en el área y puso el 1-1 que reavivó la ilusión local. Sin embargo, Acassuso supo resistir los últimos intentos y sostuvo el resultado que lo depositó en la segunda categoría del fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2002857797453795341?s=20&partner=&hide_thread=false

El camino del Quemero al ascenso

El equipo dirigido por Ángel Darío Lema tuvo un recorrido sólido en el Reducido. Tras finalizar quinto en la tabla general, dejó en el camino a Villa San Carlos en cuartos de final y a Real Pilar en semifinales, antes de imponerse en la serie decisiva frente a Armenio. Con un plantel equilibrado y momentos de alto nivel colectivo, Acassuso construyó un ascenso basado en la regularidad, el carácter en los partidos clave y la eficacia en los momentos determinantes.

Fiesta para Acassuso, desazón para Armenio

Mientras el Quemero celebró un logro largamente buscado, Deportivo Armenio volvió a quedarse a las puertas del ascenso, pese a una buena campaña y al esfuerzo final por revertir la serie. El empate no fue suficiente y el Tricolor deberá intentarlo nuevamente la próxima temporada. Con este resultado, Acassuso jugará la Primera Nacional en 2026, coronando un año inolvidable y devolviendo al club a un lugar de privilegio dentro del ascenso argentino.

Acassuso Deportivo Armenio Primera Nacional
