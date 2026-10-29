El Ansés actualizará los haberes y prestaciones sociales con los nuevos valores previstos para el próximo mes

Ansés: de cuánto serán las jubilaciones, AUH y pensiones en noviembre 2026 tras el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) aplicará en noviembre una suba de 1,9% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones . El ajuste surge de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre , informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con la actualización, la jubilación mínima pasará de $ 435.748,51 a $444.027,73 . También se modificarán los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

El esquema de movilidad vigente establece que las prestaciones se actualizan cada mes según el índice de inflación de dos meses previos. El IPC nacional de septiembre registró un avance del 1,9%, dato que se utilizará para liquidar los haberes de noviembre. El organismo todavía deberá publicar las escalas completas con los importes definitivos de cada prestación.

De cuánto será la AUH de noviembre 2026

La Asignación Universal por Hijo tendrá un valor total cercano a $159.563 por cada hijo en noviembre, tras el incremento del 1,9%. Este importe corresponde al monto bruto de la prestación.

Ansés deposita mensualmente el 80% de la AUH y retiene el 20% restante. Por eso, el pago mensual directo será de aproximadamente $127.651 por hijo, mientras que unos $31.913 quedarán sujetos a la posterior presentación de la Libreta AUH.

La libreta acredita la asistencia escolar, los controles de salud y la vacunación de niños y adolescentes. Una vez cumplido ese trámite, los titulares pueden cobrar el porcentaje retenido durante el período correspondiente.

Para la AUH por hijo con discapacidad, el monto total será de alrededor de $519.551. En este caso, el pago mensual equivalente al 80% llegará a $415.641, mientras que el 20 % retenido rondará los $103.910.

Estos valores corresponden exclusivamente a la asignación. No incluyen otros programas que pueden corresponder según la situación de cada familia, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche del Plan 1.000 Días. La acreditación de esos beneficios responde a requisitos y montos propios.

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés en noviembre 2026

La jubilación mínima de Ansés será de $444.027,73 en noviembre. El haber máximo, por su parte, se elevará a $2.988.765,82.

El aumento se aplica de manera automática sobre los haberes previsionales, por lo que las personas jubiladas no deben realizar ninguna gestión adicional. La movilidad también impacta en la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integran el cálculo de determinadas jubilaciones.

El valor mínimo vigente en octubre es de $435.748,51, según la Resolución 284/2026 de Ansés. La norma fijó además el haber máximo de octubre en $2.932.174,85 y la Puam en $348.598,81. Sobre esas cifras se aplica el 1,9% correspondiente al IPC de septiembre.

El Poder Ejecutivo deberá definir por separado la continuidad y el alcance de un eventual bono extraordinario para jubilados y pensionados. Ese refuerzo no forma parte del haber mensual ni de la fórmula de movilidad, por lo que no debe sumarse a los montos previsionales hasta que exista una norma oficial que lo disponga.

De cuánto serán las pensiones de Ansés en noviembre 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), equivalente al 80% de la jubilación mínima, ascenderá a $355.222,18 en noviembre. La prestación está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria y cumplen las condiciones establecidas por Ansés.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, que representan el 70% del haber mínimo, pasarán a unos $310.819,41. En tanto, la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más quedará equiparada al haber mínimo, con un monto de $444.027,73.

La actualización alcanza a las prestaciones que dependen de la movilidad mensual. Para consultar el monto individual, la fecha y el lugar de cobro, los titulares pueden ingresar con Cuil y Clave de la Seguridad Social a Mi Ansés o utilizar la herramienta “Cuándo y dónde cobro” del organismo.