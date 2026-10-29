Choque de trenes en España: confirmaron la muerte de una argentina y buscan a otro desaparecido

Ana Martina Conte Grand tenía 29 años e iba con su hermano que sobrevivió al choque de trenes. La familia de Agustín Randazzo sigue sin noticias de su paradero

La víctima fatal del choque de trenes, Ana Martina Conte Grand, una sanjuanina de 29 años

Una argentina murió y otro ciudadano del país permanece desaparecido tras el choque de trenes ocurrido este miércoles en Toledo, España , que dejó al menos 68 fallecidos y más de 100 heridos. La víctima fatal fue identificada como Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 29 años que residía en Andalucía.

La joven viajaba junto a su hermano Zacarías en el vagón 7 de una de las formaciones. Él sobrevivió al impacto y fue trasladado a un hospital de Toledo.

La Cancillería argentina había confirmado el fallecimiento de un connacional, además de una persona con paradero desconocido y otros argentinos heridos, sin difundir sus identidades. Posteriormente, se conoció el nombre de Conte Grand, mientras continúa la búsqueda de Agustín Randazzo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Embajada en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto con las familias y brindan asistencia consular, con reserva y confidencialidad.

Quién era la argentina Ana Martina Conte Grand

Conte Grand había nacido en San Juan y vivía en el sur de España. Tanto ella como su hermano eran licenciados en Podología, formados en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Ambos compartían un consultorio que promocionaban a través de las redes sociales. Este miércoles se encontraban juntos en el tren cuando ocurrió la colisión.

La búsqueda del desaparecido Agustín Randazzo

Agustín Randazzo tiene 51 años, reside en España desde 2002 y viajaba desde Madrid hacia Sevilla en el vagón 8, según sus allegados. Después del accidente, familiares y amigos no lograron volver a comunicarse con él.

Su hermano Jorge presentó la denuncia en una dependencia policial de Madrid y aportó una muestra de ADN. Luego se trasladó hacia los hospitales cercanos al lugar del choque para intentar localizarlo.

“Todavía no tenemos noticias. Vamos de camino a los hospitales cerca del accidente”, explicó a TN.

La pareja de Randazzo también difundió un pedido de ayuda en redes sociales. Para facilitar su identificación, indicó que tiene barba, tatuajes, el pelo rapado y mide aproximadamente 1,70 metros. Al momento del viaje vestía una camisa y un pulóver.

Cómo fue el choque ferroviario en Toledo

El choque se produjo alrededor de las 8.54, hora local, cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. Un tren de alta velocidad de Renfe impactó desde atrás contra una formación de Iryo que estaba detenida en la vía. Por la fuerza de la colisión, dos vagones cayeron por un terraplén.

El balance provisional asciende a 68 muertos y más de 100 heridos. Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación: entre las hipótesis se analizan una posible falla en la señalización y un error humano.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha solicitaron donaciones urgentes de sangre.