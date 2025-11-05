Uno Santa Fe | Información General | jubilados

Ansés oficializó un aumento para jubilados: a cuánto llegará la mínima

El organismo informó los nuevos montos que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en el penúltimo el mes del año

5 de noviembre 2025 · 10:19hs
Ansés oficializó un aumento para jubilados: a cuánto llegará la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) oficializó este miércoles un aumento del 2,08% en los haberes de noviembre para jubilados y pensionados, también en los montos de las asignaciones familiares, junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

La actualización de los valores, que está vigente para el penúltimo mes del año, se da en línea con el dato de inflación de septiembre, siendo formalizados mediante las Resoluciones 338 y 339/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

El organismo previsional estableció en el texto oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de noviembre de 2025, será de $333.085,39″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.241.349,35.

De esta manera, el reajuste hará que el haber mínimo suba de $326.298 a $333.085 y el haber máximo pase de $2.195.679 a $2.241.349. Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $396.298 a $403.085.

En el documento oficial que lleva la firma del titular de Ansés, Fernando Bearzi, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $112.183,09 y $3.645.898, respectivamente, a partir del período devengado noviembre de 2025.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir de este mes, será de $152.371,37. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $266.468,31. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $336.468.

Por otro lado, con la suba oficializada, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, alcanzarán en noviembre los $119.691 para la mayoría de los beneficiarios, mientras que será de $155.599 para los que residen en la Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires).

En lo que respecta a los trabajadores del sector formal, en caso de que el ingreso familiar no supere los $926.676, se cobrará por hijo $59.851, mientras que si el ingreso familiar es superior a $926.676 y de hasta $1.359.061, se cobrará por hijo $40.371. En tanto que si el ingreso familiar es superior a $1.359.061 y de hasta $1.569.083, se percibirá por hijo $24.418. Cuando el monto percibido en el hogar es mayor a $1.569.083 y de hasta $4.907.218, se cobrará por hijo $12.597.

Los mismos montos y topes se aplican en la Asignación Familiar Prenatal. En tanto que los valores aumentan para quienes perciban la prestación por hijo con discapacidad, ya que si el ingreso familiar no supera los $926.676, cobran por hijo $194.873, mientras que si el ingreso familiar es superior a $926.676 y de hasta $1.359.061, cobrarán por hijo $137.860 y si están por encima de $1.359.061, recibirán $87.007 por hijo.

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo varían según la categoría:

Categorías A: $59.851

Categoría B: $40.371

Categoría C: $24.418

Categorías D, E, F, G: $12.597

En cuanto a las asignaciones que la Ansés abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir de este mes otorgarán los siguientes montos:

Nacimiento: $69.763

Adopción: $417.116

Matrimonio: $104.459

Ayuda Escolar Anual: $42.039 (valor general)

La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.

En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $2.453.609 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

• LEER MÁS: Ansés: cronograma de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

jubilados Ansés aumento
