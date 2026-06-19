La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) continúa este viernes 19 de junio de 2026 con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.
Ansés: quiénes cobran este viernes 19 de junio de 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) continúa este viernes 19 de junio de 2026 con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.
El cronograma incluye las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.
Quiénes cobran este viernes 19 de junio
Según el calendario de Ansés, este viernes cobran:
- Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminados en 8
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 6
- Prestación por Desempleo: DNI terminados en 0 y 1
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento
Cómo sigue el calendario para jubilaciones y pensiones mínimas
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 6: 19 de junio
- DNI terminados en 7: 22 de junio
- DNI terminados en 8: 23 de junio
- DNI terminados en 9: 24 de junio
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio
Asignaciones de Pago Único
Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán:
- Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio
Desde Ansés recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la aplicación Mi ANSES o en el sitio oficial del organismo.
Ansés: cuánto cobrarán los jubilados en junio
Con el incremento del 2,58%, el haber mínimo pasará a ubicarse en $403.317,99.
A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total mensual ascenderá a $473.317,99, antes del aguinaldo.
Además, durante junio se abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% del mejor haber mensual del semestre.
Para quienes perciben la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $201.659.
De esta manera, el ingreso total de junio para un jubilado de la mínima alcanzará aproximadamente los $674.976,99 entre:
- Haber mensual
- Bono extraordinario
- Aguinaldo
Cuánto cobrarán las jubilaciones máximas
El haber máximo se actualizará a aproximadamente $2.713.948,18 tras aplicar el aumento de junio.
A ese monto se sumará el medio aguinaldo, estimado en $1.356.974,09.
Los beneficiarios de la jubilación máxima no recibirán el bono extraordinario de $70.000, ya que está destinado a jubilados y pensionados con ingresos más bajos.
Cómo funciona el aumento por movilidad
El ajuste del 2,58% corresponde al mecanismo de movilidad previsional, que actualiza los haberes mensualmente tomando como referencia el índice de inflación.
El objetivo es sostener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente a la suba de precios, aunque distintos sectores continúan reclamando mejoras adicionales por la pérdida acumulada frente a la inflación de los últimos años.