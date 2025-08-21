Uno Santa Fe | Información General | Arca

Arca puede suspender las cuentas bancarias y tarjetas de créditos de determinados contribuyentes

Los usuarios podrían recibir la suspensión de sus productos. Por qué Arca puede tomar esta drástica decisión y cómo saber si estoy entre los "no confiables"

21 de agosto 2025 · 11:54hs
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) confirmó que monitorea constantemente los movimientos de los contribuyentes que presentan inconsistencias fiscales y, a raíz de ello, podría suspender cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

La medida, oficializada en la Comunicación 8144/2024, permite que el organismo que conduce Juan Pazo, en conjunto con el Banco Central (BCRA), prevenga maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero.

"Con esta herramienta podremos detectar contribuyentes que operan fuera de los márgenes legales y tomar medidas rápidas y efectivas", señalaron desde el ente regulador de impuestos.

Asimismo, esta iniciativa busca desalentar las prácticas comerciales informales o fraudulentas que eluden las normas del sistema tributario.

Por qué Arca puede suspender las cuentas bancarias y tarjetas

"Las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago (PSP) que cumplan la función aceptación de pago con transferencia (PCT), adquirencia y/o agregación o subadquirencia no podrán dar tales servicios de pago a comercios y demás personas humanas o jurídicas que figuren en la «Base de Contribuyentes No Confiables» de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero", resalta el artículo 1.º de la normativa.

Precisamente, los criterios para estar incluidos en esa lista son los siguientes:

  • Declaraciones impositivas incompletas o contradictorias.
  • Movimientos de dinero no justificados.
  • Falta de documentación respaldatoria.
  • Actividades económicas incompatibles con los ingresos declarados.

Al detectarse las irregularidades, los bancos podrán bloquear las operaciones de tarjetas de crédito, cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas al Cuit en cuestión.

Los comercios que pueden ser bloqueados

Los comercios que figuren como "no confiables" en la base de datos de Arca también podrían ver interrumpidos sus cobros, especialmente a través de:

  • Tarjetas de crédito o débito;
  • Pagos con QR;
  • Transferencias;
  • Plataformas de cobro online como Mercado Pago o MODO.

Es que, según informó el ente, los procesadores de pagos estarán habilitados para frenar cualquier transacción vinculada a estas cuentas.

Cómo saber si estoy en la lista de "no confiables" de Arca

Los contribuyentes pueden ingresar al sitio web de Arca y consultar el estado de su Cuit. En dicha sección se detallará si se encuentran en alguna de las listas de vigilancia o si tienen impedimentos para operar con medios de pago.

Cómo salir de la lista de "no confiables"

  • Ingresar a la web de Arca.
  • Acceder al apartado "Estado administrativo del Cuit".
  • Presentar la documentación requerida de forma digital.
  • Aguardar la evaluación del organismo, que será notificada por el domicilio fiscal electrónico.
  • Cuando esté regularizada la situación, las cuentas y tarjetas serán reactivadas.
Arca suspender tarjetas de crédito billeteras virtuales
