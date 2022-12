Argentina campeón, despedidas y las Fiestas: cómo evitar los atracones de fin de año

UNO Santa Fe dialogó con la nutricionista Virginia Yódice, quien sobre la llegada de las fiestas y la alimentación excesiva que se da lugar a que suceda en las reuniones sociales indicó: "Podemos pensar las fiestas como un festejo que no necesariamente tiene que ser el reviente. Si se está en un proceso de encontrar un orden alimenticio uno no engorda o adelgaza por solo una comida, hay que sacar el binomio de todo o nada. Hay que tratar de salir de ese juego de dieta o no dieta salvo que se tenga alguna patología como la diabetes por ejemplo".

Además, la especialista llamó a "deconstruir el hecho de asumir que uno va a sentir pesadez en Navidad. Se puede cambiar el tipo de alimentos que uno ingiere pero no se tiene que comer sí o sí el triple de una comida normal por el hecho de que sean las fiestas. Obviamente nos entra por los ojos, por eso está bueno planificar las cantidades de comida para que no sean 15 los días de exceso".

Prácticas saludables

Con respecto a algunas buenas prácticas a implementar, Yódice postuló: "Una buena alternativa es que cada uno lleve lo que le toca y no por todos. Si a uno le toca llevar el postre para ocho personas y otro lleva para ocho y así sucesivamente vamos a tener postre para 40 en lugar de para ocho. Genera un derroche de dinero y mucha comida que termina sobrando porque no es lo que se come a la noche precisamente sino que se come durante la semana y mucho mas de lo que se debe".

Otra cuestión en la que hizo hincapié la nutricionista es la de servirse en el plato lo que uno come. "Cuando uno tiene una oferta muy amplia delante tipo picada uno es mucho mas propenso a no parar de comer en cambio de si uno se sirve en el plato. Además podemos sumar fibra en el sentido de las ensaladas, sumándole un toque distinto como ideas novedosas. Un ejemplo puede ser alguna ensalada de rúcula con peras y dados de roquefort, o como una ensalada de hojas con tomates confitados. También incorporar la ensalada de frutas como una opción válida en el postre", manifestó.

Durante el día, la nutricionista sugirió mantener una rutina "lo más saludable posible", agregando que "no hay que dejar de comer en el día para reventar durante la noche. Venimos con la cola de los partidos del mundial, mucha picada y cervecita, ha sido un mes saturado".

En relación al alcohol en las fiestas, la nutricionista planteó que "representa una carga adicional para el hígado que lo tiene que depurar, por ende nunca va a ser la misma una digestión con alcohol que sin alcohol. A eso se le suma que muchísima gente tiene hígado graso que agrava esto. Podemos optar por opciones como aguas saborizadas con menta o jengibre que están muy de moda. Se entiende que uno no va a estar toda la noche tomando esto pero pueden ser opciones para no llegar al brindis con un exceso de alcohol que no le hace bien ni al hígado ni a la digestión en general".

Somatización de los alimentos

En relación al valor sentimental de la comida y la reunión familiar multitudinaria de fin de año la nutricionista manifestó: "La comida de navidad y año nuevo a muchísimas familias les va a generar un sentimiento nostálgico muy grande".

"El comer en familia no deja de ser un acto de amor y este año nos faltan muchos familiares o muchos amigos y cuando comemos no dejamos de expresar angustias, expresar sentimientos. Por eso es tan importante tener una relación sana con la comida", concluyó.