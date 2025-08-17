Homo Argentum bate récords: la película de Guillermo Francella superó los 330.000 espectadores en tres días

Los datos salen del sitio Ultracine que registra la venta de tickets en todos los cines argentinos. Sólo el día de su estreno convocó a 73.886 personas al cine.

Homo Argentum , la película que tiene a Guillermo Francella como protagonista absoluto dentro de las 16 viñetas que la componen, ya es una de los estrenos más exitosos en la historia del cine nacional: desde su primera función, el último jueves, fue vista por más de 330.000 espectadores.

Sólo el día de su estreno, el film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat convocó a 73.886 personas al cine. Esa secuencia se repitió viernes, sábado y domingo, y se espera que se mantenga así varias semanas.

Estadísticas de Homo Argentum

De hecho, Homo Argentum se posiciona como la cuarta película más vista el día de su estreno en la historia del cine argentino. Además, es el tercer mejor arranque de todo 2025 y está cerca de incorporarse en la lista de las 20 más taquilleras del año, con apenas cuatro días en proyección.

Los datos salen del sitio Ultracine que registra semana a semana la venta de tickets en todos los cines argentinos y marcó que, hasta el sábado 17, había visto Homo Argentum 320.011 espectadores.

Si se proyectan los números de taquilla de sus primeros tres días, se intuye que Homo Argentum podría superar a Mazel Tov, la película de Adrián Suar, y se convertirá en la película argentina estrenada en cines más vista del año.