Uno Santa Fe | Información General | Nicolás Maduro

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Nicolás Maduro comparece ante el juez Alvin Hellerstein por narcotráfico y terrorismo. El dictador y su esposa fueron llevados hasta la sede judicial

5 de enero 2026 · 10:46hs
Nicolás maduro fue trasladado a los tribunales de Nueva York

Nicolás maduro fue trasladado a los tribunales de Nueva York

En medio de un megaoperativo de seguridad, Nicolás Maduro fue trasladado este lunes al tribunal federal de Nueva York, donde deberá declarar ante la Justicia en el marco de la causa por narcoterrorismo que se sigue en su contra. El procedimiento incluyó un amplio despliegue de fuerzas federales y severas medidas de control en la zona.

Minutos después de las 9 de la mañana en la Argentina (7.00 hora local), se inició el operativo desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde el dictador chavista había sido alojado el sábado tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Las imágenes difundidas mostraron el momento en que agentes de la DEA retiraron a Maduro del edificio junto a su esposa, Cilia Flores, y los subieron a una camioneta.

Traslado de Maduro a tribunal
Traslado de Maduro a tribunal

Traslado de Maduro a tribunal

El primer tramo del traslado fue breve: recorrieron apenas unos metros hasta un helicóptero que aguardaba para continuar con la segunda etapa del operativo. Tras descender de la aeronave, el matrimonio fue subido a un camión blindado, que los condujo finalmente hasta el tribunal federal de Manhattan.

Nicolás Maduro Nueva York

Todo el recorrido se realizó bajo estricta custodia y demandó menos de media hora, entre los traslados y las medidas de seguridad dispuestas para resguardar el desplazamiento de los detenidos y de los agentes que los escoltaban. Durante la llegada de Maduro y su esposa al tribunal, las calles aledañas al edificio judicial permanecieron totalmente cortadas.

En las próximas horas se dará inicio formal al proceso judicial contra el exmandatario venezolano, acusado de narcoterrorismo, en una causa que concita atención internacional por el alcance de los cargos y el impacto político del caso.

Nicolás Maduro Nueva York Justicia narcoterrorismo
Noticias relacionadas
La convocatoria de la Asociación de Venezolanos en el Litoral (ASOVEN)

"La lucha por la libertad no tiene fronteras": venezolanos en Santa Fe alzaron su voz

El venezolano fue escoltado por efectivos de la DEA hasta Nueva York.  

Nicolás Maduro comparece hoy ante la justicia federal para la lectura formal de cargos

Cristina Kirchner condenó el secuestro de Maduro: EE.UU. volvió a cruzar un límite

Cristina Kirchner condenó el "secuestro" de Maduro: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

La comunidad venezolana se moviliza en Santa Fe en apoyo a la captura de Nicolás Maduro

La comunidad venezolana se moviliza en Santa Fe en apoyo a la captura de Nicolás Maduro

Lo último

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Último Momento
Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Ovación
Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe