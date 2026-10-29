Murió Patrick Stewart a los 86 años: adiós al capitán de Star Trek y al Profesor X de X-Men

El actor británico falleció en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa y seres queridos. Su trayectoria abarcó más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión.

Falleció Patrick Stewart. El actor británico, conocido por Capitán Picard y Profesor X, murió a los 86 años rodeado de su familia.

El actor británico Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y al profesor Charles Xavier en la saga X-Men , murió a los 86 años. La noticia fue confirmada este jueves 29 de octubre por su representante, Kelly Bush Novak, a través de un comunicado difundido por su entorno y reproducido por medios estadounidenses.

Stewart falleció el miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, familiares y amigos. Según informó su representante, atravesaba un proceso de enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el tierno cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, señaló el comunicado.

La despedida también describió los últimos momentos del intérprete, rodeado de afectos, música en vivo, oraciones, lágrimas y risas. Su familia pidió que, en lugar de enviar flores, quienes deseen homenajearlo consideren realizar donaciones al centro de investigación sobre Alzheimer de Johns Hopkins o a la Alzheimer's Foundation of America, especialmente a sus programas de acompañamiento para cuidadores.

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De Shakespeare a convertirse en el capitán de Star Trek

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Antes de convertirse en una figura reconocida internacionalmente, desarrolló una extensa carrera teatral, con una sólida formación en obras clásicas y una marcada vinculación con el repertorio de William Shakespeare.

En 1966 ingresó en la Royal Shakespeare Company, una de las instituciones teatrales más prestigiosas del Reino Unido. Durante años interpretó distintos personajes del dramaturgo inglés y consolidó una trayectoria que se extendió por los escenarios británicos y, posteriormente, por producciones internacionales.

Su salto a la fama mundial llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. La serie se emitió durante siete temporadas y convirtió al personaje en uno de los grandes referentes de la ciencia ficción televisiva.

Stewart retomó el papel en varias películas de la franquicia y décadas después volvió a ponerse al frente de la historia con Star Trek: Picard, serie estrenada en 2020 que concluyó en 2023.

El Profesor X y su lugar en el universo de los superhéroes

En el año 2000, Stewart sumó otro personaje emblemático a su carrera: el profesor Charles Xavier, conocido como Profesor X, en la película X-Men.

Como líder de los mutantes y fundador de una escuela para jóvenes con habilidades especiales, Xavier se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la saga cinematográfica. Stewart volvió a interpretarlo en distintas entregas, entre ellas X2, X-Men: Days of Future Past y Logan, además de su aparición en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de Marvel.

Estos papeles acercaron su trabajo a nuevas generaciones de espectadores y consolidaron su presencia en dos franquicias de enorme alcance internacional. Sin embargo, su carrera fue mucho más amplia que sus participaciones en la ciencia ficción y el cine de superhéroes.

Una trayectoria de más de seis décadas

A lo largo de su carrera, Stewart alternó el teatro con el cine y la televisión. Interpretó personajes clásicos como Macbeth y Claudius, protagonizó adaptaciones literarias y participó en producciones de distintos géneros.

También recibió reconocimientos por su aporte a las artes escénicas. En 2010 fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al teatro, distinción que le otorgó el tratamiento de Sir.

Su formación teatral y su voz característica contribuyeron a definir interpretaciones que trascendieron generaciones. Mientras que Picard lo convirtió en una figura central de la ciencia ficción, el Profesor X lo vinculó con el universo de los superhéroes y amplió su llegada a públicos de todo el mundo.

La muerte de Patrick Stewart cierra una trayectoria artística de más de seis décadas, marcada por el teatro clásico y por personajes que dejaron una huella en la cultura popular. Su legado permanecerá ligado tanto a los escenarios como a las pantallas, donde dio vida a dos de los protagonistas más recordados de Star Trek y X-Men.