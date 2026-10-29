Uno Santa Fe | Información General | accidente

Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular: claves para prevenir esta enfermedad

El Accidente Cerebrovascular es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en el mundo. Alertan sobre factores de riesgo y cuidados para evitarlo

29 de octubre 2026 · 12:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular: claves para prevenir esta enfermedad

Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular: claves para prevenir esta enfermedad

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), una patología considerada como la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en todo el mundo. Se trata de una alteración en el cerebro ocasionada por la repentina pérdida del flujo sanguíneo en dicha área.

Está asociado al estilo de vida como también a la presencia de distintos factores de riesgo en las personas. Detectarlo a tiempo puede apaciguar, incluso prevenir su desarrollo. Este cuadro se puede dar por dos factores: por obstrucción de venas o arterias, en el 85% de los casos que se lo conoce como ACV isquémico, o por una rotura de una de ellas que produce el sangrado o hemorragia en alguna zona dentro del cráneo.

En ambos las neuronas y las células comienzan a debilitarse y hasta se pueden empezar a morir, porque de a poco les deja de llegar oxígeno. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año unas 15 millones de personas padecen esta enfermedad. De esta cifra, se estima que cinco millones quedan con alguna secuela de por vida y otras cinco millones mueren. En cuanto a la Argentina, se calcula que afecta a un promedio de 126.000 individuos de manera anual.

Lo pueden padecer tanto hombres como mujeres en edad adulta, sobre todo a partir de los 65 años, momento en el que se desencadenan algunos desequilibrios en el organismo. Pero no le pasa a cualquiera. Su incidencia está estrechamente vinculada a los hábitos de cada persona y a su estado de salud general. Un estudio de Fleni apodado “La Evitabilidad del ACV”, muestra que el 82% de los accidentes cerebrovasculares podrían evitarse haciéndose chequeos periódicos para detectar la presencia de cualquier factor de riesgo, ya que según especifican, son responsables del 90% del desarrollo de la patología. Pero esto no es todo, también es necesario mantener un estilo de vida saludable y en equilibrio.

Cómo evitar el ACV

En general, la mayoría de los casos no ocurren de casualidad, sino que se producen como consecuencia de la presencia de algún factor de riesgo, es decir, de condiciones propias de cada persona que predisponen a que esto ocurra. Entre ellas, la incidencia de la hipertensión arterial en un 88%, el colesterol elevado en un 46%. La lista la completan la diabetes, las arritmias cardíacas, el tabaquismo y el sedentarismo, que inevitablemente pueden conducir a la formación de coágulos sanguíneos que viajan rápidamente al cerebro.

Datos brindados por el informe de Fleni, revelan que entre el 70 y el 80% de las personas que sufren un ACV, presentan alguna de estas patologías y no las tiene bien monitoreadas. Por ello y debido a que puede ocurrir que alguien no se dé cuenta que está próximo a tener un episodio, la detección, el control y seguimiento de los factores de riesgo son el punto de partida para contrarrestar o impedir este tipo de incidentes.

Síntomas de un ACV según la Fundación Favaloro. En el caso de un vaso obstruido, tenemos hasta 3 horas para recibir un tratamiento eficaz (en ciertas condiciones puede ser hasta 4 horas y media).

Síntomas de un ACV según la Fundación Favaloro. En el caso de un vaso obstruido, tenemos hasta 3 horas para recibir un tratamiento eficaz (en ciertas condiciones puede ser hasta 4 horas y media).

Cómo identificarlo

Son varias las señales que van alertando acerca de un posible desarrollo del ACV e interpretarlas a tiempo, definirá el futuro del paciente. Los síntomas son relativos a cada persona y dependen de la zona del cerebro que esté siendo afectada. Además, suelen aparecer de forma brusca y duran unos pocos minutos, luego desaparecen.

  • Dificultad para hablar, gesticular y a veces también comprender.
  • Problemas repentinos en la visión y audición.
  • Parálisis, pérdida de control o debilitamiento de un lado de la cara o del cuerpo como por ejemplo, se destaca la imposibilidad de mover la pierna, un brazo o ambos. A este cuadro también se le pueden sumar problemas para caminar.
  • Dolor de cabeza muy fuerte.
  • Mareos bruscos.
  • Pérdida de equilibrio o falta de coordinación en el cuerpo.

Qué hacer frente a un ACV

Cuando los primeros signos empiezan a hacerse presente, el tiempo es el mayor aliado, ya que mueren casi dos millones de neuronas por minuto, y frente a este panorama hay que actuar rápido y acudir de inmediato a un centro de salud especializado.

En caso de estar junto a la persona que está desarrollando los síntomas, se le debería hacer una serie de preguntas sencillas y generales para ver si reconoce y responde con claridad y consciencia. A su vez, asegurarse si puede mover o no las extremidades del cuerpo.

Las primeras cuatro horas son cruciales para delimitar cómo va a quedar el paciente y reducir tanto las probabilidades de muerte como también de discapacidad. Actuando de forma inmediata, se pueden llegar a revertir total o parcial los síntomas, de ahí la importancia de educar y advertir a la sociedad sobre esta patología que tanto daño puede ocasionar y que al mismo tiempo, es evitable.

accidente ACV Día Mundial cerebro
Noticias relacionadas
Chocaron cuatro camiones y dos camionetas en en el kilómetro 149,5 dela autopista Rosario-Santa Fe, altura de Santo Tomé, sin heridos

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Esquina de la muerte. Residentes exigen reductores de velocidad en cruces peligrosos de Bº Ciudadela tras décadas de accidentes.

"La esquina de la muerte": tras décadas de reclamos, vecinos de Bº Ciudadela exigen lomas de burro para prevenir una tragedia

Gripe, neumonía y bronquiolitis en Argentina: qué muestran los últimos datos epidemiológicos

Gripe, neumonía y bronquiolitis en Argentina: qué muestran los últimos datos epidemiológicos

Gastón Salmain está procesado por corrupción. Su destitución lo deja más cerca de ser detenido.

Destituyeron por corrupción a Gastón Salmain como juez federal de Rosario

Lo último

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la esquina de la muerte y otros dos cruces críticos

Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la "esquina de la muerte" y otros dos cruces críticos

Último Momento
Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Colón tiene un argumento ofensivo para ilusionarse antes de afrontar el Reducido

Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Descarrilamiento de un tren en Santa Fe: liberaron el tránsito y continúan los trabajos sobre las vías

Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la esquina de la muerte y otros dos cruces críticos

Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la "esquina de la muerte" y otros dos cruces críticos

Presentaron la Lista 10 para las elecciones de la CTA de los Trabajadores en Santa Fe

Presentaron la "Lista 10" para las elecciones de la CTA de los Trabajadores en Santa Fe

Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje tras ganar el Balón de Oro de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje tras ganar el Balón de Oro de todos los tiempos

Ovación
Sanjustino festejó en el clásico de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Sanjustino festejó en el clásico de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Mariano Campodónico palpitó el duelo con Colón y explicó por qué Defensores llega más liberado a Santa Fe

Mariano Campodónico palpitó el duelo con Colón y explicó por qué Defensores llega más liberado a Santa Fe

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026