Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular: claves para prevenir esta enfermedad

El Accidente Cerebrovascular es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en el mundo. Alertan sobre factores de riesgo y cuidados para evitarlo

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV) , una patología considerada como la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en todo el mundo. Se trata de una alteración en el cerebro ocasionada por la repentina pérdida del flujo sanguíneo en dicha área.

Está asociado al estilo de vida como también a la presencia de distintos factores de riesgo en las personas. Detectarlo a tiempo puede apaciguar, incluso prevenir su desarrollo. Este cuadro se puede dar por dos factores: por obstrucción de venas o arterias, en el 85% de los casos que se lo conoce como ACV isquémico, o por una rotura de una de ellas que produce el sangrado o hemorragia en alguna zona dentro del cráneo.

En ambos las neuronas y las células comienzan a debilitarse y hasta se pueden empezar a morir, porque de a poco les deja de llegar oxígeno. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año unas 15 millones de personas padecen esta enfermedad. De esta cifra, se estima que cinco millones quedan con alguna secuela de por vida y otras cinco millones mueren. En cuanto a la Argentina, se calcula que afecta a un promedio de 126.000 individuos de manera anual.

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Lo pueden padecer tanto hombres como mujeres en edad adulta, sobre todo a partir de los 65 años, momento en el que se desencadenan algunos desequilibrios en el organismo. Pero no le pasa a cualquiera. Su incidencia está estrechamente vinculada a los hábitos de cada persona y a su estado de salud general. Un estudio de Fleni apodado “La Evitabilidad del ACV”, muestra que el 82% de los accidentes cerebrovasculares podrían evitarse haciéndose chequeos periódicos para detectar la presencia de cualquier factor de riesgo, ya que según especifican, son responsables del 90% del desarrollo de la patología. Pero esto no es todo, también es necesario mantener un estilo de vida saludable y en equilibrio.

Cómo evitar el ACV

En general, la mayoría de los casos no ocurren de casualidad, sino que se producen como consecuencia de la presencia de algún factor de riesgo, es decir, de condiciones propias de cada persona que predisponen a que esto ocurra. Entre ellas, la incidencia de la hipertensión arterial en un 88%, el colesterol elevado en un 46%. La lista la completan la diabetes, las arritmias cardíacas, el tabaquismo y el sedentarismo, que inevitablemente pueden conducir a la formación de coágulos sanguíneos que viajan rápidamente al cerebro.

Datos brindados por el informe de Fleni, revelan que entre el 70 y el 80% de las personas que sufren un ACV, presentan alguna de estas patologías y no las tiene bien monitoreadas. Por ello y debido a que puede ocurrir que alguien no se dé cuenta que está próximo a tener un episodio, la detección, el control y seguimiento de los factores de riesgo son el punto de partida para contrarrestar o impedir este tipo de incidentes.

Síntomas de un ACV según la Fundación Favaloro. En el caso de un vaso obstruido, tenemos hasta 3 horas para recibir un tratamiento eficaz (en ciertas condiciones puede ser hasta 4 horas y media). Fundación Favaloro

Cómo identificarlo

Son varias las señales que van alertando acerca de un posible desarrollo del ACV e interpretarlas a tiempo, definirá el futuro del paciente. Los síntomas son relativos a cada persona y dependen de la zona del cerebro que esté siendo afectada. Además, suelen aparecer de forma brusca y duran unos pocos minutos, luego desaparecen.

Dificultad para hablar, gesticular y a veces también comprender.

Problemas repentinos en la visión y audición.

Parálisis, pérdida de control o debilitamiento de un lado de la cara o del cuerpo como por ejemplo, se destaca la imposibilidad de mover la pierna, un brazo o ambos. A este cuadro también se le pueden sumar problemas para caminar.

Dolor de cabeza muy fuerte.

Mareos bruscos.

Pérdida de equilibrio o falta de coordinación en el cuerpo.

Qué hacer frente a un ACV

Cuando los primeros signos empiezan a hacerse presente, el tiempo es el mayor aliado, ya que mueren casi dos millones de neuronas por minuto, y frente a este panorama hay que actuar rápido y acudir de inmediato a un centro de salud especializado.

En caso de estar junto a la persona que está desarrollando los síntomas, se le debería hacer una serie de preguntas sencillas y generales para ver si reconoce y responde con claridad y consciencia. A su vez, asegurarse si puede mover o no las extremidades del cuerpo.

Las primeras cuatro horas son cruciales para delimitar cómo va a quedar el paciente y reducir tanto las probabilidades de muerte como también de discapacidad. Actuando de forma inmediata, se pueden llegar a revertir total o parcial los síntomas, de ahí la importancia de educar y advertir a la sociedad sobre esta patología que tanto daño puede ocasionar y que al mismo tiempo, es evitable.