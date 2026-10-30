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Continúa el robo de flexibles de gas en Santa Fe: Cooperativa Setúbal advirtió por la proliferación de casos y los riesgos de explosión por fugas

La entidad confirmó la sustracción de caños de cobre en gabinetes de barrios como San Martín, Guadalupe Oeste y Villa Setúbal. Alertan que la intromisión de delincuentes genera un peligro latente en la vía pública, desaconsejan el uso de rejas en los medidores y proponen el reemplazo por flexibles de plástico homologados.

30 de octubre 2026 · 10:42hs
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Barrio San Martín

Barrio San Martín, uno de los sectores de la ciudad más afectado por el robo de flexibles de gas. 

La Cooperativa Setúbal volvió a encender las alarmas ante el incremento sostenido de los robos de flexibles de cobre de las casillas y gabinetes de gas natural domiciliarios en la ciudad de Santa Fe. La problemática, que se arrastra de manera sistemática desde hace más de dos años, genera un perjuicio económico inmediato para las familias y configura un riesgo inminente de explosión o intoxicación colectiva ante la manipulación irresponsable de las tuberías.

María Victoria Noriega, representante institucional de la prestadora, detalló que en los últimos meses se registraron olas de hurtos masivos en sectores como Guadalupe Oeste, Barrio San Martín y Villa Setúbal, aclarando que la metodología se replica en diversos puntos de la capital provincial.

LEER MÁS: Ola de robos de flexibles de gas en Santa Fe: alertan por un mercado ilegal de cobre que genera peligro en los barrios

"Han sucedido robos masivos de flexibles que integran el mecanismo para acceder al servicio. Quienes los roban suelen tener la precaución de cerrar la llave de paso, pero quedamos totalmente a merced de la voluntad y del conocimiento del ladrón. Cualquier intromisión en la cabina de una persona no calificada es una gran preocupación", manifestó María Victoria Noriega, representante de la Cooperativa Setúbal.

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Procedimiento ante un robo y la opción del flexible de plástico

Cuando un domicilio sufre la sustracción del caño conector de cobre, la restitución del servicio exige una serie de pasos obligatorios de seguridad que encarecen el restablecimiento del suministro:

Denuncia policial e inspección: el usuario debe asentar la denuncia y solicitar la presencia de un gasista matriculado.

Reemplazo de piezas: el profesional idóneo reasienta las conexiones y reemplaza la pieza robada.

Restablecimiento y habilitación: la cooperativa o Litoral Gas deben realizar la prueba de hermeticidad y rehabilitar la llave de paso.

Como medida paliativa para desalentar a los delincuentes, Noriega explicó que se promueve la sustitución del cobre por flexibles de material plástico homologados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), los cuales carecen de valor de reventa en el mercado negro de metales y chacaritas.

Prohibición de colocar rejas o candados en las casillas

Frente a la impotencia de sufrir robos reiterados, muchos frentistas optaron por instalar rejas, candados o soldaduras sobre la tapa de la casilla. Sin embargo, desde la Cooperativa Setúbal remarcaron que esta práctica está estrictamente prohibida por normativa técnica:

Acceso de emergencia: ante una eventual fuga, fuego o temblor, el personal de emergencias, bomberos y cuadrilleros deben acceder de forma inmediata a la llave de corte general.

Inconvenientes con rejas: el bloqueo mecánico de los gabinetes puede demorar la neutralización de un escape, transformando un incidente menor en una tragedia urbana.

"Las cabinas deben tener un acceso rápido y libre. La gran pregunta que nos hacemos como empresas prestadoras es cómo podemos seguir brindando servicios públicos esenciales en la vía pública si estamos expuestos a todas estas situaciones", concluyó Noriega.

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