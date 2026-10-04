Golpe al narcotráfico: desbarataron una ONG cannábica que ocultaba un negocio de drogas en el norte santafesino

Una investigación iniciada tras un control sobre la Ruta Nacional 11 derivó en seis allanamientos en Malabrigo. Detuvieron a dos personas y secuestraron 648 plantas de marihuana, más de tres kilos de flores y millones de pesos.

Una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe permitió desarticular una presunta organización dedicada a la producción y comercialización de marihuana en el norte provincial. La pesquisa comenzó con la aprehensión de un hombre que circulaba por la Ruta Nacional 11 con cogollos de cannabis y derivó en una serie de allanamientos en la ciudad de Malabrigo.

Por disposición de la jueza Celeste Minitti, los investigadores realizaron seis procedimientos en inmuebles vinculados con el principal sospechoso. Como resultado, fueron detenidas dos personas y se secuestró una importante cantidad de plantas y flores de marihuana, además de dinero en efectivo, elementos utilizados para el fraccionamiento y documentación relacionada con asociaciones civiles vinculadas al cultivo de cannabis medicinal.

La investigación busca determinar si las entidades que contaban con autorizaciones para el cultivo medicinal fueron utilizadas para encubrir una actividad de producción y comercialización ilegal de estupefacientes.

El operativo comenzó en la Ruta 11

La investigación se inició durante la madrugada del viernes 2 de octubre, cuando agentes de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial interceptaron un Chevrolet Cruze en el kilómetro 542 de la Ruta Nacional 11, a la altura del expeaje Videla, en el departamento San Justo.

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El vehículo era conducido por un hombre de 28 años, identificado con las iniciales S. Y. C. Durante la requisa, los efectivos encontraron en el baúl una valija que contenía 20 bolsas rotuladas con iniciales y cogollos de marihuana.

A partir de ese procedimiento, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación de San Justo, Daniela Montegrosso, coordinó una serie de tareas investigativas a cargo de la PDI que permitieron establecer conexiones con distintos inmuebles de Malabrigo.

La investigación sobre las asociaciones cannábicas

De acuerdo con la información incorporada a la causa, S. Y. C. se desempeñaba como secretario de CANNABRIGO, una asociación civil que cuenta con personería jurídica y autorización vigente del REPROCANN para actividades vinculadas al cultivo medicinal de cannabis.

Los investigadores procuran establecer si esa estructura legal fue utilizada para desarrollar una producción de marihuana a una escala superior a la permitida y para una eventual comercialización clandestina.

La pesquisa también alcanzó a otra entidad vinculada con la actividad cannábica, denominada SIRCANN.

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Más de 600 plantas secuestradas

Los allanamientos fueron realizados por agentes de la PDI con apoyo de grupos tácticos GOT de la Dirección General de Seguridad Rural y efectivos de las Unidades Regionales XVI, con asiento en San Justo, y XIX, de Vera.

En la sede de CANNABRIGO, ubicada sobre calle Buenos Aires entre Belgrano y Sarmiento, los investigadores secuestraron 455 plantas de marihuana en distintas etapas de crecimiento y más de dos kilos de flores.

También encontraron máquinas de sellado al vacío, balanzas de precisión y productos derivados del cannabis, entre ellos aceites y cremas fraccionados.

En tanto, en un galpón vinculado con SIRCANN, ubicado sobre calle Güemes, fueron encontradas otras 187 plantas, entre ellas seis plantas madre, además de cultivos hidropónicos.

En ese lugar también fueron secuestradas 27 credenciales del REPROCANN pertenecientes a terceros cultivadores.

Detuvieron a una segunda persona

La investigación continuó luego en el domicilio que figuraba como residencia del principal sospechoso. Al llegar al lugar, los agentes constataron que se encontraba deshabitado.

A partir de nuevas tareas investigativas, localizaron su residencia efectiva en un departamento situado sobre calle 25 de Mayo al 1400.

Allí secuestraron más de 1,3 kilos de marihuana y dinero en efectivo: $4.886.000, 1.656 dólares y 9.000 guaraníes.

Durante el procedimiento fue detenida una mujer de 35 años, identificada con las iniciales M. P. C., pareja del principal investigado y vocal suplente de la comisión directiva de CANNABRIGO.

También secuestraron teléfonos celulares

Otros procedimientos se realizaron en una carnicería perteneciente al padre del principal investigado y en una vivienda familiar.

En esos lugares no se encontraron estupefacientes, aunque los investigadores secuestraron teléfonos celulares pertenecientes a un hermano del detenido. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información de interés para la causa.

El secuestro total

De acuerdo con el informe del Departamento Operativo de Investigaciones Región 1, el resultado global de los procedimientos fue el secuestro de 648 plantas de marihuana, 336 gajos de cultivo y 3,36 kilogramos de flores de cannabis presuntamente destinadas a la comercialización.

Además, fueron incautados dispositivos informáticos DVR, picadores, balanzas, máquinas de sellado, derivados de cannabis y documentación relacionada con las asociaciones civiles investigadas.

Los dos integrantes de la comisión directiva permanecen detenidos y comunicados, mientras avanza la investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.