Ataque a balazos en Santo Tomé: murió un joven de 23 años y un adolescente sigue internado

Agustín Carulli, de 23 años, recibió dos disparos en el tórax y murió horas después en el hospital Cullen. El adolescente que lo acompañaba fue trasladado al hospital de Niños Orlando Alassia y permanece internado fuera de peligro.

Un joven de 23 años murió este sábado por la noche luego de ser atacado a balazos junto a un adolescente de 14 años en la ciudad de Santo Tomé , departamento La Capital. La víctima fatal fue identificada como Agustín Carulli, quien recibió dos impactos de arma de fuego en el tórax.

El ataque ocurrió alrededor de las 17, en inmediaciones de calle J. J. Paso y pasaje David, a pocos metros de avenida Luján. Carulli y el adolescente se desplazaban juntos cuando fueron sorprendidos por los ocupantes de un automóvil, desde donde efectuaron varios disparos.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar. Personal policial de Orden Público y de Cuerpos desplegó un operativo en la zona y comenzó a buscar testigos entre los vecinos, además de verificar la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran haber registrado el momento del ataque y la posterior fuga.

Murió horas después en el hospital Cullen

Carulli fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde ingresó con dos heridas de arma de fuego en el tórax.

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Debido a la gravedad de las lesiones, quedó internado en terapia intensiva. Sin embargo, su cuadro se agravó y murió antes de la medianoche.

De acuerdo con el informe médico, el fallecimiento se produjo como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por la pérdida masiva de sangre derivada de las heridas de bala.

El adolescente permanece internado

El adolescente de 14 años que acompañaba a Carulli también resultó herido durante el ataque. Fue trasladado al hospital de Niños Orlando Alassia, donde los profesionales constataron que presentaba un impacto de bala en el muslo izquierdo.

El menor recibió atención médica y quedó internado para su seguimiento, aunque se informó que se encuentra fuera de peligro.

Investigan el ataque

Luego de tomar conocimiento del hecho, las autoridades de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I informaron la situación al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir el ataque e identificar a los responsables. Entre ellas, se dispuso recabar información sobre el estado de salud del adolescente herido, identificar a posibles testigos entre los vecinos y relevar las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

Los investigadores también procuran obtener imágenes que permitan establecer los movimientos previos al ataque y la ruta de fuga del automóvil utilizado por los agresores.

Además, se realizaron los peritajes criminalísticos correspondientes y el cuerpo de Carulli fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia, destinada a establecer científicamente las causas de su muerte.

Los trabajos periciales estuvieron a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones.

Segundo homicidio en el departamento La Capital

El crimen de Carulli se produjo el mismo sábado en el que, horas antes, otro hombre había sido asesinado en la ciudad de Recreo.

Andrés Julián Vilchez, de 41 años, fue asesinado alrededor de las 6 de la mañana, por lo que el homicidio ocurrido en Santo Tomé se convirtió en el segundo crimen registrado durante la jornada en el departamento La Capital.