Unión suma experiencia para la Liga Argentina: Phillip Lockett es nuevo jugador Tatengue

El pivote de 2,02 metros, de extensa trayectoria en la Liga Nacional, se convirtió en una nueva incorporación del equipo que conduce Juan Siemienczuk.

Unión continúa preparando su regreso a la Liga Argentina de Básquet y sumó una nueva cara para el plantel que conducirá Juan Siemienczuk. Se trata de Phillip Lockett, reconocido pivote de 2,02 metros que llega con una importante experiencia en la máxima categoría del básquet argentino.

El interno viene de jugar en Comunicaciones de Mercedes y ahora se pondrá la camiseta del Tatengue para afrontar una temporada en la que Unión buscará ser protagonista. Su incorporación le aporta al equipo presencia física, experiencia y una alternativa más para la zona pintada.

Lockett, experiencia para el equipo de Siemienczuk en Unión

La llegada de Lockett representa una apuesta por sumar jerarquía a un plantel que se prepara para una nueva competencia. El pivote cuenta con una extensa trayectoria en la Liga Nacional, por lo que su experiencia será uno de los principales argumentos para el equipo santafesino.

El cuerpo técnico encabezado por Siemienczuk continúa así con el armado de un plantel que tendrá como objetivo competir en la segunda categoría del básquet nacional.

La institución anunció oficialmente la incorporación con un mensaje de bienvenida para el nuevo jugador: “Phillip Lockett es Tatengue”.

MediaDay y cuenta regresiva para el debut

Mientras continúa con la preparación, Unión también ultima detalles para la presentación oficial de su plantel de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Argentina.

Este lunes se realizará el MediaDay, jornada en la que la prensa podrá ingresar al entrenamiento para tomar imágenes y entrevistar a los protagonistas.

El acceso de los medios al entrenamiento será a partir de las 12.30, mientras que desde las 12.45 estarán disponibles los integrantes del plantel y cuerpo técnico para las entrevistas. A las 13, los periodistas deberán retirarse para que el departamento de prensa del club pueda continuar con las fotografías oficiales.

De esta manera, Unión transita los últimos días de preparación antes de volver a competir en la Liga Argentina. Con Siemienczuk al frente y nuevas caras como Lockett, el Tatengue comienza a darle forma definitiva a un plantel que buscará estar a la altura del desafío.