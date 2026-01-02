Las primeras versiones indicaban que el argentino, que fue a veranear a Balneario Camboriú en el norte del estado de Santa Catarina, se quejó porque le habían cobrado de más, pero la hija de una comerciante afirmó que su acusación era falsa y que incluso golpeó a su madre.

Brasil: un turista argentino tuvo una discusión con vendedores de choclo en una playa y terminó todo en una violenta pelea

Un turista argentino protagonizó una discusión que terminó a los golpes con un grupo de vendedores en las playas de Camboriú , en el sur de Brasil , en donde el enfrentamiento se habría originado a raíz de una discusión por el precio de un puesto de choclos .

Las primeras versiones indicaban que el argentino, que fue a veranear a Balneario Camboriú en el norte del estado de Santa Catarina, comenzó a reclamar por los precios al afirmar que había pagado 150 reales (unos $40.000 argentinos) por productos del comercio en cuestión, lo que le parecía un robo.

No obstante, desde el puesto de venta afirmaban que ese no era el monto que había pagado, lo cual dio inicio a una discusión que escaló y desató la furia de otros vendedores ambulantes.

Embed #Brasil

Un turista argentino se quejó por el precio de un choclo y fue atacado a golpes por varios vendedores ambulantes en una playa de Camboriú.

El argentino dice que le cobraron 150 reales en lugar de 30. La familia de vendedores, que hubo insultos y una agresión… pic.twitter.com/Rkn2Z7UC4n — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) January 2, 2026

En las imágenes de la pelea, que fueron registradas por un testigo y se viralizaron en redes sociales, se ve cómo el argentino es golpeado con un palo de escoba mientras intenta defenderse a los manotazos y discute a los gritos con los vendedores.

Sobre el final del video, otro comerciante con remera amarilla aparece corriendo en la escena y le da una patada voladora en la espalda al turista, que cae al suelo.

Versiones enfrentadas

Horas después del escándalo, la hija del dueño del puesto salió a dar su versión de lo sucedido a través de las redes sociales: aseguró que el argentino no pagó 150 sino 30 reales (unos $8.000), y que tienen los recibos para probarlo.

Además, relató que el turista acusó de ladrones a la familia, se alteró cuando pidió explicaciones y que incluso le pegó una cachetada a su madre durante la discusión.

“Me asusté cuando vino a reclamar porque se metió en mi puesto de choclos y churros y me acusó de ser una ladrona”, escribió la joven en un posteo.

En ese sentido, agregó: “Así que conseguí que hablara con mi madre porque ella tiene la aplicación en su teléfono. Pero él la estaba maldiciendo y le pegó una cachetada a mi mamá. Ella se agachó, pero aun así le golpeó la cabeza. No somos ladrones, sólo nos defendemos”,

Hasta el momento no había confirmación de una denuncia policial, y tampoco se conocía la identidad del turista argentino.