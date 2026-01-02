Uno Santa Fe | Información General | Brasil

Brasil: un turista argentino tuvo una discusión con vendedores de choclo en una playa y terminó todo en una violenta pelea

Las primeras versiones indicaban que el argentino, que fue a veranear a Balneario Camboriú en el norte del estado de Santa Catarina, se quejó porque le habían cobrado de más, pero la hija de una comerciante afirmó que su acusación era falsa y que incluso golpeó a su madre.

2 de enero 2026 · 19:12hs
Brasil: un turista argentino tuvo una discusión con vendedores de choclo en una playa y terminó todo en una violenta pelea

Brasil: un turista argentino tuvo una discusión con vendedores de choclo en una playa y terminó todo en una violenta pelea

Un turista argentino protagonizó una discusión que terminó a los golpes con un grupo de vendedores en las playas de Camboriú, en el sur de Brasil, en donde el enfrentamiento se habría originado a raíz de una discusión por el precio de un puesto de choclos.

Las primeras versiones indicaban que el argentino, que fue a veranear a Balneario Camboriú en el norte del estado de Santa Catarina, comenzó a reclamar por los precios al afirmar que había pagado 150 reales (unos $40.000 argentinos) por productos del comercio en cuestión, lo que le parecía un robo.

LEER MÁS: Ante precios similares, Brasil vuelve a posicionarse como el destino más elegido por los santafesinos este verano

No obstante, desde el puesto de venta afirmaban que ese no era el monto que había pagado, lo cual dio inicio a una discusión que escaló y desató la furia de otros vendedores ambulantes.

Embed

En las imágenes de la pelea, que fueron registradas por un testigo y se viralizaron en redes sociales, se ve cómo el argentino es golpeado con un palo de escoba mientras intenta defenderse a los manotazos y discute a los gritos con los vendedores.

Sobre el final del video, otro comerciante con remera amarilla aparece corriendo en la escena y le da una patada voladora en la espalda al turista, que cae al suelo.

Versiones enfrentadas

Horas después del escándalo, la hija del dueño del puesto salió a dar su versión de lo sucedido a través de las redes sociales: aseguró que el argentino no pagó 150 sino 30 reales (unos $8.000), y que tienen los recibos para probarlo.

Además, relató que el turista acusó de ladrones a la familia, se alteró cuando pidió explicaciones y que incluso le pegó una cachetada a su madre durante la discusión.

“Me asusté cuando vino a reclamar porque se metió en mi puesto de choclos y churros y me acusó de ser una ladrona”, escribió la joven en un posteo.

En ese sentido, agregó: “Así que conseguí que hablara con mi madre porque ella tiene la aplicación en su teléfono. Pero él la estaba maldiciendo y le pegó una cachetada a mi mamá. Ella se agachó, pero aun así le golpeó la cabeza. No somos ladrones, sólo nos defendemos”,

Hasta el momento no había confirmación de una denuncia policial, y tampoco se conocía la identidad del turista argentino.

Brasil turista Choclo playa
Noticias relacionadas
nuevo esquema de subsidios a la energia y el gas: a quienes alcanza y que cambia

Nuevo esquema de subsidios a la energía y el gas: a quiénes alcanza y qué cambia

Feriados en argentina 2026

Uno por uno, todos los feriados del 2026

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Uso de aire acondicionado

Claves para mantener un ambiente fresco con aire acondicionado y sin pagar una fortuna en la boleta

Lo último

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 35 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 35 barrios de la ciudad de Santa Fe

Vidoz destacó el inicio del trabajo en Colón y ratificó el rumbo del proyecto deportivo

Vidoz destacó el inicio del trabajo en Colón y ratificó el rumbo del proyecto deportivo

El 50% de los motociclistas a los que se les secuestró el rodado canjeó la multa por la compra de un casco

El 50% de los motociclistas a los que se les secuestró el rodado canjeó la multa por la compra de un casco

Último Momento
Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 35 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 35 barrios de la ciudad de Santa Fe

Vidoz destacó el inicio del trabajo en Colón y ratificó el rumbo del proyecto deportivo

Vidoz destacó el inicio del trabajo en Colón y ratificó el rumbo del proyecto deportivo

El 50% de los motociclistas a los que se les secuestró el rodado canjeó la multa por la compra de un casco

El 50% de los motociclistas a los que se les secuestró el rodado canjeó la multa por la compra de un casco

Zurbriggen volvió a casa: Es una oportunidad hermosa en el club del que soy hincha

Zurbriggen volvió a casa: "Es una oportunidad hermosa en el club del que soy hincha"

Bandera roja y prohibición de ingreso al agua en Santa Fe: así funciona el protocolo ante ataques de palometas

Bandera roja y prohibición de ingreso al agua en Santa Fe: así funciona el protocolo ante ataques de palometas

Ovación
Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla

Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla

Emanuel Beltrán, a un paso de Colón: el Sabalero avanza para cubrir un puesto clave

Emanuel Beltrán, a un paso de Colón: el Sabalero avanza para cubrir un puesto clave

Lucas Alario, de héroe a prescindible en Estudiantes: ¿hay una chance real de volver a Colón?

Lucas Alario, de héroe a prescindible en Estudiantes: ¿hay una chance real de volver a Colón?

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe