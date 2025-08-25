Uno Santa Fe | Información General | argentinos

Casi 7 de cada 10 argentinos creen que los datos de inflación no reflejan la suba real del costo de vida

La mayoría de los argentinos desconfía de las cifras de la inflación, y crecen las percepciones negativas sobre la economía personal y el rumbo general del país

25 de agosto 2025 · 10:29hs
En un clima de creciente malestar social, una reciente encuesta reveló que casi siete de cada 10 diez argentinos creen que los datos oficiales de inflación no reflejan lo que ocurre en sus bolsillos. Para la mayoría, el costo de vida sigue subiendo y el salario cada vez alcanza menos para cubrir los gastos básicos.

ventas consumo supermercados caída .jpg

Los bolsillos de los argentinos "en aprietos"

La encuesta realizada por la Consultora Zentrix muestra que, aunque la gestión nacional intenta instalar un relato de desaceleración de precios, la población vive otra realidad: subas constantes en alimentos, transporte y servicios, combinadas con salarios que no acompañan. El resultado es un clima de malestar generalizado, que se traduce tanto en desconfianza hacia el Gobierno como en un creciente pesimismo sobre el futuro económico del país.

De acuerdo a los datos relevados por Zentrix durante la tercera semana de agosto, sobre una muestra de 1.029 casos a nivel nacional, el 67,4% de los encuestados sostiene que la inflación oficial medida por el Indec no refleja el aumento real de su costo de vida. Este porcentaje subió 10,7 puntos respecto a julio, lo que marca un deterioro en la confianza en las estadísticas oficiales.

Malestar con la situación económica personal

El malestar social no solo se traduce en la percepción sobre los indicadores, sino también en la situación individual de los encuestados. Según el relevamiento, el 40,5% considera que su economía personal es “mala o muy mala”. Aunque la cifra bajó 2,1 puntos porcentuales respecto a julio, sigue mostrando que 4 de cada 10 argentinos enfrentan serias dificultades para llegar a fin de mes.

La combinación de salarios estancados, subas constantes en bienes esenciales y el deterioro del poder adquisitivo configuran un escenario en el que la mejora resulta poco perceptible. Para amplios sectores, los pequeños retrocesos en la estadística no alcanzan a compensar la experiencia diaria de subas en alimentos, transporte y alquileres.

Pesimismo sobre el rumbo del país

Más allá de la mirada individual, la evaluación sobre el rumbo general de la Argentina se volvió todavía más crítica. El 64% de los encuestados califica la situación nacional como “mala o muy mala”, un salto de 11,2 puntos porcentuales en comparación con julio. En otras palabras, casi dos de cada tres argentinos cree que el país está peor que hace apenas un mes.

Este dato refleja que, aunque algunas percepciones personales se mantienen relativamente estables, la visión colectiva sobre la marcha de la economía se agrava. La desconfianza hacia el Gobierno y el descreimiento en sus políticas económicas alimentan una sensación de pesimismo general, en un contexto donde la mayoría identifica a la clase alta como la principal beneficiaria de las medidas oficiales.

La morosidad de las familias

La mora bancaria de las familias en Argentina muestra un aumento significativo en 2025, según diversos reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otras fuentes.

tarjetas de crédito débito Banco Central

En promedio, el 19% del ingreso familiar se destina a pagar deudas (tarjetas, cuotas, intereses y punitorios), lo que equivale a una de cada cinco horas trabajadas.

La mora bancaria de las familias en Argentina refleja un contexto de tensiones económicas marcadas por la caída del poder adquisitivo, altas tasas de interés y un aumento del endeudamiento.

argentinos Inflación bolsillos encuesta Indec malestar
Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

El dato clave por el cual Medrán puede mejorar a Colón en el final del torneo

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Unión visita a Atlético de Rafaela en busca de las semis de Copa Santa Fe

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

