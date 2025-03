Catástrofe en Bahía Blanca: "No tenemos tormentas más fuertes, tenemos una repetición de ciclos"

En diálogo con De Boca en boca (Radio 2), Oscar Monjelat, director del grupo Caza Tormentas del Sur, explicó cuáles son los fundamentos de ciertas tormentas en sectores de Argentina. "No tenemos tormentas más fuertes, tenemos una repetición de los ciclos. En este momento, debemos separar dos cuestiones: la meteorología, que es lo que hacemos los meteorólogos con alertas, y la otra cuestión es la climatología. Si vamos a la historia climática de nuestra región, el perímetro no se movió", remarcó Oscar y agregó: "Es la repetición de ciclos que han quedado olvidados. No nos olvidemos de La Plata, de Arroyo Seco, acá cerca, porque más allá de lo que pasó en Bahía Blanca, hubo otros sectores que tuvieron los mismos fenómenos".