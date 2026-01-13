Martes 13: entre el mito, la historia y la persistencia de la mala suerte

Los orígenes de la superstición más famosa: el martes 13. Por qué, aún en la era digital, se sigue evitando "casarse o embarcarse" en esta fecha

Para muchos es simplemente un día más en el calendario, pero para otros, el martes 13 representa una jornada de cautela y rituales instintivos . Esta superstición , no es un temor aleatorio, sino el resultado de siglos de convergencia entre la mitología antigua, relatos bíblicos y eventos históricos fatídicos.

Aunque es una sociedad dominada por la ciencia y la tecnología, la sombra del martes 13 sigue proyectándose sobre el comportamiento cotidiano, recordando que el miedo a lo inexplicable aún tiene un lugar en la cultura moderna.

Martes 13: el día de la mala suerte

El martes 13 es una de las fechas más temidas en la cultura hispanohablante. Su mala fama no proviene de un solo evento, sino de una mezcla de mitología, religión e historia.

Origen de la superstición

Mitología: el nombre "martes" proviene de Marte, el dios romano de la guerra, asociado con la violencia y el conflicto.

Religión: en la Última Cena, había 13 comensales (los 12 apóstoles y Jesús), siendo Judas el número 13. Además, el capítulo 13 del Apocalipsis habla de la Bestia.

Historia: se dice que un martes 13 de 1453 cayó la ciudad de Constantinopla, un evento traumático para el mundo cristiano.

¿Se sigue teniendo cuidado hoy?

En la actualidad, aunque la ciencia desmiente cualquier relación entre la fecha y la fortuna, la superstición sigue muy viva. Muchas personas evitan:

Casarse o celebrar eventos importantes.

Iniciar viajes o "embarcarse" en proyectos.

Firmar contratos o realizar cirugías programadas.

Hoy en día, el martes 13 también se vive con humor a través de memes en redes sociales, aunque para quienes sufren de trezidavomartiofobia (miedo irracional a esta fecha), el temor sigue siendo muy real.

El miedo tiene nombre científico

No es solo "ser supersticioso", existe un término médico para el miedo irracional al número 13: triscaidecafobia. Si el miedo es específicamente al martes 13, se llama trezidavomartiofobia. ¡Un trabalenguas total!

Edificios sin piso 13

Es muy común, especialmente en hoteles y grandes edificios de oficinas, que los ascensores pasen directamente del piso 12 al 14. Se estima que cerca del 80% de los rascacielos en el mundo omiten este número para no incomodar a inquilinos o huéspedes.

El mito de la fila 13

Muchas aerolíneas (como Iberia, Air France o Lufthansa) han optado por eliminar la fila 13 de sus aviones. Los pasajeros pasan de la fila 12 a la 14 para evitar cualquier ansiedad durante el vuelo.

La NASA y el Apolo 13

Aunque la ciencia no cree en supersticiones, el caso del Apolo 13 alimenta la leyenda: la misión fue lanzada a las 13.13 (hora local) y sufrió una explosión el 13 de abril. Afortunadamente, a pesar de la "mala suerte", la tripulación logró regresar a salvo.

¿Trece a la mesa? ¡Cuidado!

En Francia, existe una antigua tradición donde, si por accidente quedan 13 personas para cenar, se puede contratar a un "quatorzième" (un decimocuarto). Es un profesional que acude a la cena solo para que el número de comensales sea 14 y así evitar la "maldición" de la Última Cena.

Entre la lógica y la cábala

Ya sea omitiendo el piso 13 en los grandes rascacielos, saltando la fila 13 en los aviones o simplemente bromeando con los memes de turno, lo cierto es que la sombra de esta fecha sigue presente. Quizás no sea más que una mezcla de coincidencias históricas y mitos antiguos, pero la trezidavomartiofobia (ese miedo irracional al martes 13) recuerda que, incluso en un mundo hiperconectado y tecnológico, se prefiere no tentar al destino.

Al fin y al cabo, como dice el dicho popular, "creer o reventar". Así que, por si acaso, hoy mejor no te cases, no te embarques y disfruta del día con un poco de prudencia extra.