Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón

La sanción fue dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense luego de que la mujer chocara en Mar de Ajó mientras conducía en estado de ebriedad y sin licencia

Como parte de la sanción del Ministerio de Transporte bonaerense contra la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenio Rolón por conducir en estado de ebriedad y sin el correspondiente registro, la mujer no podrá obtener la licencia para manejar en ninguna de las sedes habilitadas en la provincia de Buenos Aires. La inhabilitación rige de manera permanente: en los hechos, el sistema permite extenderla hasta el año 2099, lo que equivale a unos 75 años.

No obstante, debido al carácter federal del sistema de otorgamiento de licencias, Rolón podría tramitar el registro en otra jurisdicción del país, siempre que no intervenga la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), explicaron fuentes consultadas.

La sanción se dispuso luego de que la libertaria de San Lorenzo, pareja del tiktoker de Javier Milei, Iñaki Gutiérrez, chocara contra un poste de alumbrado público y fuera detectada conduciendo en estado de ebriedad y sin licencia en la ciudad balnearia de Mar de Ajó.

De acuerdo con el test realizado, Rolón tenía 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. La ley provincial de alcohol cero establece una inhabilitación de dos años para quienes superen los 1,50 gramos, pero en este caso la falta fue considerada grave porque, además, conducía sin contar con registro habilitante.

Debido a esto, las autoridades locales dispusieron una inhabilitación preventiva por la que Rolón no podrá sacar el carnet en territorio bonaerense “de por vida con la intención de sentar jurisprudencia”, indicaron las fuentes consultadas. La cartera que lidera Martín Marcucci actuó de oficio a través del Juzgado Provincial de Faltas de Dolores, organismo que determinará, a su vez, qué multa económica deberá pagar la libertaria y qué curso tendrá que hacer.

El episodio ocurrió este viernes, cerca de las 9 de la mañana, cuando Rolón zigzagueaba a bordo de un Honda Fit por la calle Moreno, en Mar de Ajó, y terminó impactando contra un poste de luz. El vehículo estaba registrado a nombre de Carlos Gutiérrez Morchio, quien figuraba como autorizado para conducirlo en la tarjeta azul.

Quién es María Eugenia Rolón

Rolón tiene 21 años, es oriunda de San Lorenzo, Santa Fe, y se incorporó al universo libertario mucho antes de que Milei fuera una figura central de la política nacional. En sus redes sociales se presenta como “cristiana, de derecha, anticomunista y antifeminista”, y construyó un perfil propio defendiendo al economista y cuestionando de forma sistemática a los medios tradicionales.

La historia entre Rolón y Javier Milei comenzó en 2018, cuando el entonces economista dio una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Allí, la joven se acercó para conversar con él sobre economía, feminismo y aborto.

“Coincidimos absolutamente y me acuerdo que le dije: ‘tenés que ser presidente’”, recordó en 2023. En ese momento, Milei no tenía intenciones de ingresar a la política.

El vínculo continuó por redes sociales y se consolidó cuando Milei decidió competir como candidato a diputado nacional. Desde entonces, Rolón comenzó a colaborar activamente en su campaña, sin cobrar, según ella misma remarcó en reiteradas oportunidades.

