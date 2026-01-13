Mauro Peinipil ya vive el mundo Colón: "Lo pasional que es el hincha me motivó más a venir"

El lateral derecho Mauro Peinipil llegó a Santa Fe, pasó la revisión médica y se suma a Colón. "Mi familia es hincha y eso empujó aún más", admitió

Con la revisión médica, Mauro Peinipil comenzó a escribir sus primeras páginas como jugador de Colón y no ocultó su entusiasmo por el nuevo desafío. El lateral expresó su satisfacción por arribar al club, remarcó la importancia del proyecto deportivo y dejó en claro que el Sabalero siempre fue su prioridad.

“Sensaciones muy lindas y contento de estar acá, estaba con muchas ganas. Por ahí se hizo esperar, pero de mi lado siempre fue prioridad”, señaló el futbolista.

Peinipil contó que, más allá de la espera, nunca perdió la calma. “Yo estaba tranquilo, porque desde que hablé con Ezequiel Medrán en diciembre sabía que, si estaba todo listo entre clubes, iba a venir. Mientras tanto estuve entrenando igual en Independiente Rivadavia”, explicó.

En cuanto a su posición, el defensor fue claro sobre dónde se siente más cómodo, aunque dejó abierta la posibilidad de adaptarse. “Soy más lateral, donde me siento mejor, pero puedo jugar de volante”, afirmó, mostrando versatilidad.

Mauro Peinipil Mauro Peinipil pasó la revisión médica y será jugador de Colón. Prensa Independiente Rivadavia

El desafío deportivo fue otro de los factores determinantes en su decisión. “Vengo porque me gustan los desafíos. Sé lo que es Colón y esperemos alcanzar el objetivo”, sostuvo, alineado con la ambición del club en la Primera Nacional.

Mi señora es hincha de Colón

También hubo un componente familiar y emocional que terminó de inclinar la balanza. “Mi familia, a través de mi señora, es de acá e hincha de Colón, por lo que empujaron para que se dé, pero la realidad es que yo también quise”, confesó. Y agregó: “Espero que este año se concrete lo mejor”.

Peinipil remarcó que el proyecto deportivo fue clave para aceptar la propuesta. “Ya tenemos en claro el objetivo y me gustó mucho el proyecto. Así que voy a brindarme al máximo para lograr lo que el club y la gente quieren”, afirmó con convicción.

Con experiencia en la categoría, el nuevo refuerzo no esquivó el análisis del torneo. “Es una divisional muy dura. La base es saber mantenerse. La clave está en siempre sumar; cuando no se puede ganar, no perder, y a la larga se nota”, reflexionó. Por último, dejó un mensaje directo al pueblo sabalero, destacando uno de los rasgos que más lo sedujeron. “El hincha de Colón es muy pasional y eso me motivó más para venir”, cerró, marcando el inicio de una etapa que lo encuentra ilusionado y comprometido con el desafío.