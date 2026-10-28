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La reserva de Colón ganó otra vez y empieza a tomar aire en el Clausura Proyección

Los pibes de Colón vencieron 3-1 a San Martín (SJ) en el predio por la fecha 15 del Clausura Proyección y salen del fondo en la zona B. Segundo halago en fila

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 17:29hs
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La reserva de Colón ganó otra vez y empieza a tomar aire en el Clausura Proyección

Prensa Colón

La reserva de Colón empieza a encontrar respuestas en el tramo final del Clausura Proyección. Por la fecha 15 de la Zona B, se impuso por 3-1 ante San Martín de San Juan en Santa Fe, sumó su segunda victoria consecutiva y consiguió despegarse de los últimos puestos de la tabla.

Un resultado que renueva el ánimo del plantel y le permite encarar con otra perspectiva las jornadas que restan. Matías Córdoba fue una de las grandes figuras de la tarde al convertir dos goles, mientras que Estanislao López completó la cuenta del sabalero. Con una actuación efectiva, Colón logró quedarse con tres puntos importantes en el predio 4 de Junio y prolongó la buena señal que había dejado en su presentación anterior.

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Con este resultado, el Rojinegro alcanzó las 14 unidades, producto de cuatro victorias, dos empates y nueve derrotas. Si bien todavía tiene terreno por recuperar, los últimos resultados representan un impulso para empezar a dejar atrás las posiciones más comprometidas de la Zona B.

El desafío ahora será darle continuidad a esta levantada y conseguir regularidad en el cierre del campeonato. La próxima presentación del equipo de Miguel Robledo será el jueves 5 de noviembre, desde las 15, visitando a Huracán.

Así formó la reserva de Colón

Colón Reserva San Martín de San Juan
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