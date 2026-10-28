La reserva de Colón ganó otra vez y empieza a tomar aire en el Clausura Proyección

Los pibes de Colón vencieron 3-1 a San Martín (SJ) en el predio por la fecha 15 del Clausura Proyección y salen del fondo en la zona B. Segundo halago en fila

La reserva de Colón empieza a encontrar respuestas en el tramo final del Clausura Proyección. Por la fecha 15 de la Zona B, se impuso por 3-1 ante San Martín de San Juan en Santa Fe, sumó su segunda victoria consecutiva y consiguió despegarse de los últimos puestos de la tabla.

Un resultado que renueva el ánimo del plantel y le permite encarar con otra perspectiva las jornadas que restan. Matías Córdoba fue una de las grandes figuras de la tarde al convertir dos goles , mientras que Estanislao López completó la cuenta del sabalero. Con una actuación efectiva, Colón logró quedarse con tres puntos importantes en el predio 4 de Junio y prolongó la buena señal que había dejado en su presentación anterior.

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Con este resultado, el Rojinegro alcanzó las 14 unidades, producto de cuatro victorias, dos empates y nueve derrotas. Si bien todavía tiene terreno por recuperar, los últimos resultados representan un impulso para empezar a dejar atrás las posiciones más comprometidas de la Zona B.

El desafío ahora será darle continuidad a esta levantada y conseguir regularidad en el cierre del campeonato. La próxima presentación del equipo de Miguel Robledo será el jueves 5 de noviembre, desde las 15, visitando a Huracán.

Así formó la reserva de Colón