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La reserva de Unión perdió en Mendoza y se quedó sin chances de llegar a los playoffs

La reserva de Unión cayó 1-0 ante Gimnasia (M) por la fecha 15 del Clausura Proyección y terminó sus aspiraciones de tratar de alcanzar los playoffs

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 17:12hs
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La reserva de Unión perdió en Mendoza y se quedó sin chances de llegar a los playoffs

@GimnasiaMendoza

La reserva de Unión se despidió definitivamente de la pelea por meterse entre los cuatro mejores de la Zona A. En su visita a Gimnasia (M), perdió por 1-0 y se evaporaron la ilusiones de entrar a los playoffs del Clausura Proyección, tras disputar la fecha 15.

El único gol de la tarde llegó a los 15 minutos del segundo tiempo mediante Luciano Garay. El Tate no pudo revertir el resultado y regresará a Santa Fe sin puntos, en una jornada que marcó el cierre de su objetivo de avanzar a la siguiente instancia.

• LEER MÁS: La otra necesaria misión de Unión: sacarle el invicto de local a Newell's

La derrota dejó al Rojiblanco con 17 unidades, a siete de Vélez, que ocupa el último lugar de acceso a los playoffs. Como restan apenas seis puntos por disputarse, la diferencia ya es inalcanzable y Unión quedó sin opciones matemáticas de clasificación, independientemente de los resultados de la próxima fecha.

Su siguiente presentación será el miércoles 4 de noviembre, cuando reciba a Godoy Cruz, desde las 15.

Formaciones de Gimnasia (M) y Unión

Gimnasia de Mendoza:

Unión:

Unión Reserva Gimnasia (M)
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