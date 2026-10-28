La reserva de Unión perdió en Mendoza y se quedó sin chances de llegar a los playoffs

La reserva de Unión cayó 1-0 ante Gimnasia (M) por la fecha 15 del Clausura Proyección y terminó sus aspiraciones de tratar de alcanzar los playoffs

La reserva de Unión se despidió definitivamente de la pelea por meterse entre los cuatro mejores de la Zona A. En su visita a Gimnasia (M) , perdió por 1-0 y se evaporaron la ilusiones de entrar a los playoffs del Clausura Proyección , tras disputar la fecha 15.

El único gol de la tarde llegó a los 15 minutos del segundo tiempo mediante Luciano Garay. El Tate no pudo revertir el resultado y regresará a Santa Fe sin puntos, en una jornada que marcó el cierre de su objetivo de avanzar a la siguiente instancia.

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La derrota dejó al Rojiblanco con 17 unidades, a siete de Vélez, que ocupa el último lugar de acceso a los playoffs. Como restan apenas seis puntos por disputarse, la diferencia ya es inalcanzable y Unión quedó sin opciones matemáticas de clasificación, independientemente de los resultados de la próxima fecha.

Su siguiente presentación será el miércoles 4 de noviembre, cuando reciba a Godoy Cruz, desde las 15.

Formaciones de Gimnasia (M) y Unión

Gimnasia de Mendoza:

Unión: