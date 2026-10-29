Platense eliminó a Atlético Tucumán por penales y jugará la final de la Copa Argentina

El Calamar igualó 1-1 ante el Decano y ganó 5-4 en la tanda decisiva para meterse en la definición.

Platense consiguió el objetivo de meterse en la final de la Copa Argentina después de una semifinal muy disputada frente a Atlético Tucumán. Tras el 1-1 registrado durante los 90 minutos en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el conjunto de Vicente López se impuso 5-4 en los penales y quedó a un paso de alcanzar una nueva consagración en el fútbol argentino.

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Una igualdad en el tiempo reglamentario y una serie cargada de tensión

El Decano golpeó primero a los 36 minutos de la etapa inicial. Renzo Tesuri recibió un envío de Nicolás Laméndola, resolvió con una buena acción individual y sacó un remate cruzado que le permitió al equipo tucumano adelantarse en el marcador.

Platense salió en busca de la recuperación y consiguió su premio en el segundo tiempo. Cuando el partido se acercaba a los 60 minutos, Tomás Silva ejecutó un tiro de esquina preciso y Nicolás Retamar ganó en las alturas para conectar un cabezazo que terminó en el fondo de la red.

Con el empate consumado y sin modificaciones en el resultado durante el resto del encuentro, la clasificación debió resolverse desde los doce pasos. Los primeros cuatro disparos de cada lado terminaron con la misma efectividad, por lo que la serie quedó abierta hasta las ejecuciones finales.

La diferencia apareció cuando Juan Pablo Cozzani se lució ante Gabriel Compagnucci. El arquero de Platense adivinó el destino de la pelota y evitó el gol del futbolista de Atlético Tucumán, dejando a su equipo en una posición inmejorable para cerrar la clasificación.

La responsabilidad pasó entonces a Guido Mainero. El remate del jugador del Calamar tuvo la fuerza y la colocación necesarias para superar a Luis Ingolotti, quien llegó a tocar la pelota, pero no pudo impedir el festejo del conjunto bonaerense, ganador de la tanda por 5-4.

Platense espera por Boca o Banfield para disputar el título

Con la clasificación asegurada, el equipo de Vicente López deberá aguardar hasta el 14 de noviembre para conocer al adversario que tendrá enfrente en la final. Ese día, Boca y Banfield se medirán en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para definir quién se queda con el otro boleto a la instancia decisiva.

Platense tendrá la posibilidad de cerrar su recorrido en el certamen con una consagración que le permita seguir creciendo en el plano nacional. El equipo volvió a demostrar capacidad para competir en partidos de eliminación directa y superó una prueba exigente ante un adversario que también tenía la ilusión de llegar al encuentro decisivo.

Ahora, la atención estará puesta en la otra semifinal. Mientras Boca y Banfield se preparan para definir al segundo finalista, el Calamar ya aseguró su lugar y espera por un último desafío para intentar coronar su campaña con un título.