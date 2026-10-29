Uno Santa Fe | Ovación | Platense

Platense eliminó a Atlético Tucumán por penales y jugará la final de la Copa Argentina

El Calamar igualó 1-1 ante el Decano y ganó 5-4 en la tanda decisiva para meterse en la definición.

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2026 · 08:12hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Platense eliminó a Atlético Tucumán por penales y jugará la final de la Copa Argentina

Platense consiguió el objetivo de meterse en la final de la Copa Argentina después de una semifinal muy disputada frente a Atlético Tucumán. Tras el 1-1 registrado durante los 90 minutos en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el conjunto de Vicente López se impuso 5-4 en los penales y quedó a un paso de alcanzar una nueva consagración en el fútbol argentino.

LEER MÁS: Atlético Tucumán y Platense se juegan el pase a la final de la Copa Argentina en Salta

Una igualdad en el tiempo reglamentario y una serie cargada de tensión

El Decano golpeó primero a los 36 minutos de la etapa inicial. Renzo Tesuri recibió un envío de Nicolás Laméndola, resolvió con una buena acción individual y sacó un remate cruzado que le permitió al equipo tucumano adelantarse en el marcador.

Platense salió en busca de la recuperación y consiguió su premio en el segundo tiempo. Cuando el partido se acercaba a los 60 minutos, Tomás Silva ejecutó un tiro de esquina preciso y Nicolás Retamar ganó en las alturas para conectar un cabezazo que terminó en el fondo de la red.

Con el empate consumado y sin modificaciones en el resultado durante el resto del encuentro, la clasificación debió resolverse desde los doce pasos. Los primeros cuatro disparos de cada lado terminaron con la misma efectividad, por lo que la serie quedó abierta hasta las ejecuciones finales.

La diferencia apareció cuando Juan Pablo Cozzani se lució ante Gabriel Compagnucci. El arquero de Platense adivinó el destino de la pelota y evitó el gol del futbolista de Atlético Tucumán, dejando a su equipo en una posición inmejorable para cerrar la clasificación.

La responsabilidad pasó entonces a Guido Mainero. El remate del jugador del Calamar tuvo la fuerza y la colocación necesarias para superar a Luis Ingolotti, quien llegó a tocar la pelota, pero no pudo impedir el festejo del conjunto bonaerense, ganador de la tanda por 5-4.

Platense espera por Boca o Banfield para disputar el título

Con la clasificación asegurada, el equipo de Vicente López deberá aguardar hasta el 14 de noviembre para conocer al adversario que tendrá enfrente en la final. Ese día, Boca y Banfield se medirán en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para definir quién se queda con el otro boleto a la instancia decisiva.

Platense tendrá la posibilidad de cerrar su recorrido en el certamen con una consagración que le permita seguir creciendo en el plano nacional. El equipo volvió a demostrar capacidad para competir en partidos de eliminación directa y superó una prueba exigente ante un adversario que también tenía la ilusión de llegar al encuentro decisivo.

Ahora, la atención estará puesta en la otra semifinal. Mientras Boca y Banfield se preparan para definir al segundo finalista, el Calamar ya aseguró su lugar y espera por un último desafío para intentar coronar su campaña con un título.

Platense penales Copa Argentina Atlético Tucumán
Noticias relacionadas
franco colapinto busca recuperarse en mexico y antonelli puede hacer historia como campeon de la formula 1

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

El DT de Unión Leonardo Madelón espera por Rocha para confirmar el equipo.

Unión: Madelón realizaría un cambio táctico y además aguarda por Rocha

Se presentaron las instancias finales del Regional del Litoral.

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

mariano campodonico palpito el duelo con colon y explico por que defensores llega mas liberado a santa fe

Mariano Campodónico palpitó el duelo con Colón y explicó por qué Defensores llega más liberado a Santa Fe

Lo último

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Unión: Madelón realizaría un cambio táctico y además aguarda por Rocha

Unión: Madelón realizaría un cambio táctico y además aguarda por Rocha

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Último Momento
Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Unión: Madelón realizaría un cambio táctico y además aguarda por Rocha

Unión: Madelón realizaría un cambio táctico y además aguarda por Rocha

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Ansés: de cuánto serán las jubilaciones, AUH y pensiones en noviembre 2026 tras el aumento

Ansés: de cuánto serán las jubilaciones, AUH y pensiones en noviembre 2026 tras el aumento

Atraparon a seis menores por atacar a piedrazos a dos colectivos que trasladaban a penitenciarios en Santa Fe

Atraparon a seis menores por atacar a piedrazos a dos colectivos que trasladaban a penitenciarios en Santa Fe

Ovación
Sanjustino festejó en el clásico de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Sanjustino festejó en el clásico de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Mariano Campodónico palpitó el duelo con Colón y explicó por qué Defensores llega más liberado a Santa Fe

Mariano Campodónico palpitó el duelo con Colón y explicó por qué Defensores llega más liberado a Santa Fe

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Boca llega al Superclásico con cuatro bajas confirmadas

Boca llega al Superclásico con cuatro bajas confirmadas

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026