Nico Williams reconoció que el contacto de Molina le permitió asistir a Ferran en la final del Mundial

El atacante español reconoció que no llegaba a cabecear sin el contacto del defensor argentino.

Nico Williams volvió a referirse a una de las acciones más comentadas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El delantero aseguró que el contacto de Nahuel Molina fue fundamental para poder conectar de cabeza y asistir a Ferran Torres en la jugada que terminó en gol. “No llego ni en mil vidas”, resumió el futbolista del Athletic de Bilbao.

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La confesión de Nico Williams sobre la intervención de Molina

La jugada ocurrió a los 106 minutos del encuentro decisivo, cuando el marcador todavía estaba igualado 0-0. En ese momento, el lateral argentino tuvo un contacto con Williams que modificó el recorrido del atacante español y le permitió llegar a la pelota para bajarla de cabeza hacia el centro del área, donde apareció Ferran Torres.

En una entrevista con Futbol Emotion, el delantero explicó con detalle cómo vivió aquella acción y reconoció que, sin la intervención del defensor, difícilmente habría podido alcanzar el balón.

“Esto es mortal y creo que la gente aún no se ha dado cuenta: si Molina no me llega a empujar, no llego a cabecear. No llego ni en mil vidas”, expresó Williams al recordar el episodio.

Además, describió la secuencia que terminó con su asistencia: “Está el balón cayendo, me choca un poco con los dos brazos y digo ‘va’. Yo cuando veo el balón digo: ‘no llego’. Y cuando me empujó dije ‘hostia’. Pero no me daba tiempo para rematar a puerta, así que la dejo ahí y justo estaba Ferrán”.

Molina sigue condicionado por la sanción de la FIFA

Desde aquella final, Nahuel Molina no volvió a tener participación con la Selección argentina. El defensor recibió una suspensión de siete partidos por los incidentes que se produjeron al término del encuentro frente a España, una medida disciplinaria que también alcanzó a Leandro Paredes.

De acuerdo con la sanción mencionada, ambos futbolistas todavía deben cumplir cuatro fechas más entre amistosos y compromisos de las Eliminatorias. La ausencia de Molina representa un condicionante para el cuerpo técnico argentino, que deberá esperar para volver a contar con el lateral de la Roma en el seleccionado.