Nico Williams volvió a referirse a una de las acciones más comentadas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El delantero aseguró que el contacto de Nahuel Molina fue fundamental para poder conectar de cabeza y asistir a Ferran Torres en la jugada que terminó en gol. “No llego ni en mil vidas”, resumió el futbolista del Athletic de Bilbao.
Nico Williams reconoció que el contacto de Molina le permitió asistir a Ferran en la final del Mundial
El atacante español reconoció que no llegaba a cabecear sin el contacto del defensor argentino.
Por Ovación
La confesión de Nico Williams sobre la intervención de Molina
La jugada ocurrió a los 106 minutos del encuentro decisivo, cuando el marcador todavía estaba igualado 0-0. En ese momento, el lateral argentino tuvo un contacto con Williams que modificó el recorrido del atacante español y le permitió llegar a la pelota para bajarla de cabeza hacia el centro del área, donde apareció Ferran Torres.
En una entrevista con Futbol Emotion, el delantero explicó con detalle cómo vivió aquella acción y reconoció que, sin la intervención del defensor, difícilmente habría podido alcanzar el balón.
“Esto es mortal y creo que la gente aún no se ha dado cuenta: si Molina no me llega a empujar, no llego a cabecear. No llego ni en mil vidas”, expresó Williams al recordar el episodio.
Además, describió la secuencia que terminó con su asistencia: “Está el balón cayendo, me choca un poco con los dos brazos y digo ‘va’. Yo cuando veo el balón digo: ‘no llego’. Y cuando me empujó dije ‘hostia’. Pero no me daba tiempo para rematar a puerta, así que la dejo ahí y justo estaba Ferrán”.
Molina sigue condicionado por la sanción de la FIFA
Desde aquella final, Nahuel Molina no volvió a tener participación con la Selección argentina. El defensor recibió una suspensión de siete partidos por los incidentes que se produjeron al término del encuentro frente a España, una medida disciplinaria que también alcanzó a Leandro Paredes.
De acuerdo con la sanción mencionada, ambos futbolistas todavía deben cumplir cuatro fechas más entre amistosos y compromisos de las Eliminatorias. La ausencia de Molina representa un condicionante para el cuerpo técnico argentino, que deberá esperar para volver a contar con el lateral de la Roma en el seleccionado.