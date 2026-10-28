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"Saltó todo por los aires": el relato un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

Fernando sintió la “sensación de volar” y rompió la ventanilla para bajar. Otro pasajero detalló: “Hubo un frenazo, el tren arrancó" y se produjo el descarrilamiento

28 de octubre 2026 · 11:17hs
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Saltó todo por los aires

"Saltó todo por los aires", relató un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

Un pasajero que viajaba en uno de los trenes siniestrados en Urda (Toledo, España) este miércoles contó a EFE cómo vivió el momento del accidente, en el que, según dijo, “saltó todo por los aires” y tuvo la “sensación de volar”.

Fernando relató que viajaba hacia Sevilla cuando se produjo el accidente. El involuntario cronista contó que se había quedado en estado de shock en los primeros minutos al ver a los heridos y fallecidos, y añadió que los servicios de emergencias llegaron relativamente rápido. “Esto lo vamos a recordar toda la vida”, aseguró, pero “lo importante es que algo así no vuelva a pasar. Se parece mucho a Adamuz”, destacó.

Otro de los pasajeros detalló que un rato antes del accidente “hubo un frenazo, después el tren arrancó” y finalmente se produjo el descarrilamiento.

El pasajero del tren contó que rompió la ventanilla para salir

Fernando contó a la mencionada agencia de noticias que tuvo que romper la ventana del vagón para salir y que físicamente se encuentra bien. Los pasajeros que pueden desplazarse por sus propios medios estaban siendo trasladados a Urda en vehículos de vecinos de los municipios cercanos que se habían desplazado al lugar de los hechos para colaborar en estas tareas.

El accidente ocurrió este miércoles a las 8.54 (hora local), cuando un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, chocó con un AVE que llevaba 397 pasajeros, provocando que varios vagones se hayan caído por un barranco. Al menos 64 personas murieron en el siniestro.

El último enero, dos trenes de alta velocidad protagonizaron otro accidente en cercanías de Adamuz (en la provincia de Córdoba), cuando una formación de la empresa Iryo con dirección a Madrid descarriló apenas una hora después de salir de Málaga e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de la estatal Renfe Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva. Esta última formación también descarriló.

En ese accidente murieron 46 personas.

La reacción del Gobierno argentino

El Gobierno argentino, a través de la Cancillería, expresó su "profundo pesar" por el trágico siniestro ferroviario ocurrido en España y transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Ante la magnitud del choque de trenes, la Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid comenzaron a monitorear la situación para determinar si hay ciudadanos argentinos entre las personas afectadas.

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