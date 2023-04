Coaching: "El idioma con el que quiero comunicarme"

“Es una profesión comprometida con la expansión del potencial personal, organizacional y social, basada en el Aprendizaje Ontológico dentro de un Marco Constructivista y una Perspectiva Sistémica” y el propósito del Coach, es Facilitar un proceso de aprendizaje ontológico que, desde el compromiso del coachee, expanda la capacidad de acción, genere un cambio de observador y posibilite su transformación personal.

Esta definición nos para en el centro de nuestra propia existencia, nos hace absolutamente responsables de nuestras vidas y nos dice que nuestro pasado no nos determina, que podemos lograr lo que nos proponemos, con actitud, disciplina, perseverancia, amor, compromiso, confianza y tantos otros valores a los que podemos recurrir para empezar a hablar de una manera distinta, a nosotros mismos y hacia afuera, para crear realidades futuras con diseño, con lo que realmente queremos Ser…, una persona convencida de su poder personal, y actuando en consecuencia, puede llegar a lograr lo que quiera…

Sin embargo, aparecen los miedos, nos habla esa vocecita que nos tira para atrás…, ¿cuántos habrá ahora mismo que leyendo este artículo, están ya escuchándola? Y pueden aparecer, claro…, si las llevamos dentro de nuestra cabeza y forman parte de nuestro Ser, lo bueno de esto es que nosotros podemos bajarle el tono, reemplazarla por un pensamiento positivo, de posibilidad y como todo es una práctica, es un proceso…, que no es de un día para el otro…, pero si lo hacemos, si empezamos, vamos aprendiendo tal como si fuese un idioma nuevo, una nueva manera de comunicarnos con otros y con nosotros mismos.

En el Coaching sostenemos que el Ser se constituye desde tres Dominios: Lenguaje, Cuerpo y Emoción, y que, interviniendo en uno de estos, podemos modificar a los otros dos, entender esto y practicarlo, nos pone en un lugar de Protagonistas de nuestras vidas. Cuantas veces, no incluimos a las emociones ni escuchamos a nuestro cuerpo, y vivimos atrapados en las trampas del lenguaje, y así…, vamos por la vida, sólo captando una parte de la realidad, de lo que realmente acontece, y nos contamos una vida de no posibilidad, de no puedo, de esto no es para mí, de ya estoy demasiado grande…, y tantas excusas más…

El Coaching es para adelante, y si vamos para atrás, es para resignificar esos errores que hasta hoy nos hacían sentir culpa, para darles una nueva interpretación de experiencia, de paso hacia adelante sabiendo ya por donde no volver a pasar.

Y si le agregamos el nombre completo, Coaching Ontológico, Constructivista y Sistémico, nos interpela al propio Ser, nos para en una actitud aprendiz, de consciencia, de aceptación, de conocernos, un viaje al interior de nosotros mismos, donde está el verdadero poder personal, y esto se construye, mediante un proceso, con metas, objetivos, nuevas acciones, entendiendo que somos parte de sistemas (familia, pareja, hijo/as, trabajo, etc) y que cambiando nosotros, todo cambia.

Aprender este nuevo idioma (como lo interpreto yo al Coaching Ontológico), me está permitiendo vivir en bienestar, desafiarme a más, y vivir en un estado de responsabilidad de mi propia existencia.

Para mí es un idioma, quizás el idioma universal de un nuevo mundo, el que quiero habitar.

Coaching 2.jfif

Pablo Chiapino

Coach Ontológico Profesional

Asociado AACOP 4586