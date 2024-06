Cómo decide el cerebro qué cosas serán recuerdos y cuales no

Ahora, en la reciente investigación publicada en la revista Science, los investigadores han demostrado por primera vez que durante el día el cerebro pasa por una serie de pasos en un esfuerzo por etiquetar ciertos recuerdos para almacenarlos posteriormente por la noche cuando el cerebro está inactivo.

El sueño vuelve permanentes los recuerdos

El estudio gira en torno a las neuronas que se "activan" (o provocan cambios en el equilibrio de sus cargas positivas y negativas) para transmitir señales eléctricas que codifican recuerdos. Resulta que grupos extensos de neuronas en una región del cerebro conocida como el hipocampo disparan en ciclos rítmicos sincronizados, generando secuencias de señales en milisegundos que pueden codificar información compleja (como la formación de recuerdos detallados y permanentes). Son una especie de “gritos” cerebrales que representan la activación casi simultánea del 15% de las neuronas del hipocampo.

Los investigadores descubrieron que, durante el sueño, si un acontecimiento iba seguido de muy pocas o ninguna de estas ondas agudas o “gritos”, los recuerdos no pasaban a solidificarse, sino que se desvanecían, se olvidaban. Sin embargo, todos aquellos eventos diurnos que iban seguidos de entre 5 y 20 ondas agudas acababan consolidándose como recuerdos permanentes.

Cómo elige el cerebro qué recuerdos son importantes para guardar

"Nuestro estudio encuentra que las ondas agudas son el mecanismo fisiológico utilizado por el cerebro para «decidir» qué conservar y qué descartar", explica György Buzsáki, profesor Biggs de Neurociencia en el Departamento de Neurociencia y fisiología de NYU Langone Health, y autor principal de la investigación.

Según los expertos, las ondas agudas ocurren con menos frecuencia durante el día, pero por la noche pueden darse entre 2.000 y 4.000 ondas agudas, lo que hace que el cerebro condense su colección de recuerdos.

Parece que el cerebro etiqueta de forma natural las experiencias de vigilia y se reactivan dichas etiquetas neuronales durante el sueño. En el caso de los recuerdos que pasan a ser permanentes, este grupo importante de células cerebrales, "reproducen el evento grabado miles de veces por noche" lo que fortalece las conexiones entre las neuronas involucradas.

Cómo decide el cerebro qué recuerdos están destinados a desvanecerse

Experimento con ratones

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores realizaron varios experimentos con ratones. Permitieron a los roedores recorrer un laberinto varias veces mientras observaban la actividad cerebral durante el proceso. Descubrieron que cuando los ratones descansaban bebiendo agua azucarada, era cuando ocurrían las ondas agudas. Cuanto más tiempo pasaban los roedores junto al bebedero, más ondas agudas se generaban en el cerebro. Después, cuando los animales dormían y experimentaban múltiples ondas agudas durante la noche, el recorrido del laberinto que repetían al día siguiente era el que habían realizado justo antes de su descanso junto al bebedero.

¿Por qué no se recuerda todo?

¿Por qué no se recuerda absolutamente todo? No es eficiente. Construir una nueva memoria tiene un costo fisiológico porque el cerebro utiliza del 20% al 25% de su suministro diario de energía. Utiliza aproximadamente la misma cantidad de energía por hora independientemente de lo que esté haciendo. Por eso no se recordará a muchas de las personas con las que uno se cruza a diario cuando se pasa junto a ellas, o incluso las palabras concretas que te dijo tu madre el día anterior mientras tomaban un café por la tarde tranquilamente. Cuanto más tiempo se está haciendo algo, más energía asigna el cerebro a esa tarea. Eso sí, solo porque no se recuerde haber hecho algo o el nombre de alguna persona en concreto, no significa que no haya tenido impacto en ninguno de los sistemas de memoria. Se puede no recordar una situación particular y aún así haber influido en la capacidad para llevar a cabo una tarea o afectado al conocimiento del mundo.

