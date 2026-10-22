Las compras por courier ya superaron todo 2025: los argentinos gastaron US$960 millones en nueve meses

Las importaciones de particulares mediante servicios postales acumularon un crecimiento interanual del 59,5%. En septiembre alcanzaron los US$105 millones, aunque el avance real mostró una caída por primera vez desde la flexibilización del régimen.

Compras por courier. Argentina ya superó los US$960 millones en 2026, superando todo 2025.

Las compras de argentinos al exterior a través del sistema de courier volvieron a crecer en septiembre y ya superaron el monto acumulado durante todo 2025. Según datos del INDEC analizados por la consultora Analytica, las importaciones de particulares sumaron US$960 millones entre enero y septiembre de 2026 , unos US$66 millones más que los US$894 millones registrados durante todo el año pasado.

El crecimiento refleja la expansión de las compras internacionales mediante servicios postales y empresas de courier. Sin embargo, los últimos datos también muestran una desaceleración en el ritmo de aumento, luego de varios meses con operaciones superiores a los US$100 millones.

Las compras por courier alcanzaron los US$105 millones en septiembre

Durante el noveno mes del año, las importaciones realizadas por esta vía alcanzaron los US$105 millones, apenas US$1 millón por encima de agosto, cuando se habían registrado US$104 millones.

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De acuerdo con Analytica, se acumularon así siete meses consecutivos con compras superiores a los US$100 millones mensuales. No obstante, el monto continúa por debajo del máximo de US$125 millones alcanzado en junio.

En la comparación interanual, las importaciones crecieron un 2,8% frente a septiembre de 2025, una variación inferior al 13,9% registrado en agosto y la más baja de lo que va de 2026.

Además, al descontar la inflación de Estados Unidos, las compras mostraron una caída real del 0,9% interanual. Según la consultora, se trata del primer retroceso de este tipo desde la flexibilización del régimen.

Proyectan más de US$1.250 millones para todo 2026

El acumulado de los primeros nueve meses permite dimensionar el crecimiento de esta modalidad de compra. Los US$960 millones registrados hasta septiembre representan una suba del 59,5% respecto del mismo período de 2025.

La cifra ya superó el total del año pasado, cuando las importaciones por servicios postales alcanzaron los US$894 millones. La diferencia es de US$66 millones, pese a que todavía restan tres meses para cerrar el año.

A partir de esta evolución, Analytica proyectó que las compras por courier podrían superar los US$1.250 millones en 2026. De concretarse esa estimación, el año finalizaría con un nuevo récord para las importaciones de particulares mediante esta vía.

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La proyección, sin embargo, dependerá del comportamiento de las operaciones durante el último trimestre, en un contexto en el que el volumen mensual continúa en niveles elevados, pero el crecimiento interanual perdió fuerza.

Qué requisitos hay para comprar en el exterior por courier

El régimen de envíos internacionales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece distintos requisitos según la modalidad utilizada. Para las compras mediante courier, el valor de la mercadería no puede superar los US$3.000 por envío y cada paquete puede pesar hasta 50 kilos.

En el caso específico de los pequeños envíos, destinados a compras sin finalidad comercial, también deben cumplirse estas condiciones:

Hasta tres unidades de la misma especie por envío.

Máximo de cinco envíos por año calendario por persona.

Tope de US$3.000 por envío .

Franquicia de hasta US$400 por envío para el pago de derechos de importación y tasa de estadística. El IVA y los impuestos internos, si corresponden, deben abonarse.

Cuando el valor de la mercadería supera los US$400, los tributos de los que estaba exento el envío se aplican sobre el excedente, según las condiciones del régimen.

El sistema de courier se consolidó así como una vía de acceso a productos del exterior para los consumidores argentinos. Los datos de 2026 muestran que las compras acumuladas ya superaron las de todo el año anterior, aunque el menor crecimiento interanual de septiembre introduce una señal de moderación en la tendencia.