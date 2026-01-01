Uno Santa Fe | Información General | vacaciones

Con parte del Gabinete de vacaciones, Milei sigue en actividad y se enfoca en los objetivos de 2026

El Presidente permanecerá en Olivos, mientras varios ministros planean breves descansos.

1 de enero 2026 · 10:39hs
Tras las fiestas de Año Nuevo, los integrantes del Gabinete nacional comenzaron a definir sus esquemas de descanso tras un intenso cierre de año legislativo. El presidente Javier Milei no se tomará vacaciones formales, aunque prevé centralizar su agenda en la Quinta de Olivos durante los días de altas temperaturas para evitar los traslados diarios a la Casa Rosada.

En la misma línea de permanencia se encuentran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien postergaría su descanso para mediados de año, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quien planea una gira por las provincias para sumar respaldos a la agenda oficial.

Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cumplirán agendas en el exterior —Singapur y Alemania, respectivamente— combinando compromisos académicos y laborales con su estadía fuera del país.

Otros funcionarios, como el ministro de Salud, Mario Lugones, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, sí tienen previstos días de receso durante la primera quincena de enero.

En tanto, desde los entornos de Luis Caputo y Victoria Villarruel no se confirmaron movimientos, mientras que el titular de Diputados, Martín Menem, permanecerá alerta ante la posibilidad de retomar las sesiones extraordinarias hacia finales del primer mes de 2026.

Si bien se espera una disminución de la actividad oficial, la administración nacional continuará funcionando y el Presidente se enfocará en comenzar a trabajar en los siguientes objetivos.__IP__

Además, será clave el factor económico en el primer mes del año, ya que a partir de hoy se estrenan las nuevas bandas de flotación regidas por la inflación.

A la vez, el Gobierno empieza a preparar el terreno para volver a convocar a sesiones extraordinarias y continuar con el tratamiento de la reforma laboral, que consiguió dictamen en el Senado y falta que llegue al recinto.

• LEER MÁS: El Gobierno desmintió aumento de sueldo de Milei, pero confirmó el incremento para funcionarios

vacaciones Javier Milei quinta de Olivos
