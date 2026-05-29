Caso Agostina Vega: analizan un mensaje que recibió la mamá

El fiscal sostiene que la menor se encuentra en Córdoba y está con vida.

La fiscalía, a cargo Raúl Garzón, analiza un mensaje que la mamá de Agostina Vega recibió en las últimas horas y que podría ser clave para la investigación a seis días de su desaparición. Desde el entorno de la causa sostienen que la menor está en Córdoba y con vida .

“Tu hija está bien. Dormida. Quédate tranquila”, es el mensaje que llegó al celular de Melisa , la mamá de la adolescente, por lo que de manera inmediata se trasladó hasta la Policía para incorporarlo a la investigación.

Como ocurre en casos de esta índole, algunos de los llamados son en broma, pero en otros Melisa explica que reconoce la voz, por lo que decidió que sean analizados por los especialistas.

La mujer cambió de abogado y ahora la querella es representada por Carlos Nayi, quien informó que, con la prueba que hay hasta el momento en la causa, se puede decir que la adolescente “está en Córdoba”.

Este jueves, el único detenido en la pesquisa, Claudio Gabriel Barrelier, declaró y "sostuvo el relato del auto rojo y que la nena que se ve en el video es su hija", con relación a las imágenes difundidas en las últimas horas.

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