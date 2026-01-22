Concordia en tus sentidos: naturaleza, carnaval y experiencias al aire libre para vivir el verano

Entre escenarios naturales, celebraciones con identidad local y múltiples propuestas al aire libre, Concordia invita a vivir el verano a través de experiencias que se disfrutan con todos los sentidos.

Sobre la costa del río Uruguay y del Lago Salto Grande, y con una ubicación estratégica en el Corredor del Mercosur, Concordia fortalece su conectividad regional con la puesta en funcionamiento del nuevo Aeropuerto y los vuelos de Humming Airways que la vinculan con el Aeroparque “Jorge Newbery” (Buenos Aires) en 45 minutos, generando condiciones favorables para la llegada de visitantes y fortaleciendo su posicionamiento como destino turístico accesible y competitivo.

El Carnaval de Concordia, reconocido como el más pasional del país, transforma cada año al Corsódromo Atanasio Bonfiglio en un escenario de ritmo, color y expresión popular. Desde el 24 de enero, seis noches invitan a disfrutar del desfile y el trabajo artístico de cuatro comparsas en competencia. Quienes visiten la ciudad y quieran disfrutar de este espectáculo, podrán adquirir sus entradas a través de este enlace .

La Vendimia marca uno de los momentos destacados del verano concordiense. Es tiempo de cosecha y de encuentros en las bodegas del destino, que invitan a conocer y degustar vinos locales elaborados con cepas como Tannat, Marselan y Chardonnay, entre otras variedades, poniendo en valor la tradición vitivinícola de Entre Ríos.

En marzo, el Balneario Camping “La Tortuga Alegre” será sede de la 33ª edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga, un evento que convoca a aficionados en un entorno natural característico del río Uruguay. Los concursos, tanto desde embarcaciones como desde la costa, forman parte de una tradición que pone en valor la biodiversidad.

TERMA CONCORDIA

Termas y lago: bienestar y aire libre

Concordia cuenta con tres complejos termales que combinan bienestar y confort. Las Termas de Concordia ofrecen amplias piletas termales, sectores de hidromasaje y espacios de descanso. Las Termas del Ayuí suma a la experiencia termal un parque acuático, integrando relax. Las Termas Punta Viracho invitan a disfrutar de la tranquilidad y de vistas únicas al lago Salto Grande.

El turismo rural suma propuestas para quienes buscan experiencias en contacto directo con el entorno. Días de campo, senderismo, cabalgatas y avistaje de aves permiten descubrir paisajes abiertos. La oferta se completa con actividades de turismo aventura, como vuelos de bautismo, que invitan a apreciar Concordia desde una perspectiva diferente.

Por su parte, las playas de la ciudad, a orillas del río Uruguay y del Lago Salto Grande, junto a arroyos y cascadas, conforman un entorno de gran riqueza paisajística. Los balnearios, rodeados de vegetación autóctona, invitan a disfrutar de tardes al sol y aguas calmas, ideales para vivir el verano en contacto con la naturaleza.

La pesca deportiva, con especies emblemáticas como bogas y dorados, es uno de los grandes atractivos del destino y convoca a visitantes de distintos puntos del país y del exterior. Esta actividad se desarrolla bajo prácticas responsables y cuenta con el acompañamiento de guías locales, que garantizan una experiencia segura.

La propuesta se completa con una amplia oferta de actividades náuticas, que incluyen kayak, SUP, canotaje, remo y paseos en lancha y catamarán, ideales para disfrutar del entorno.

La majestuosa Costanera se consolida como uno de los principales puntos de encuentro, elegida tanto por locales como por turistas. A lo largo de su recorrido, se integran food trucks, restaurantes, bares y ferias, junto a sectores deportivos y recreativos que acompañan el disfrute del paisaje ribereño.

pesca concordiA

Historia, cultura e identidad

El Parque San Carlos reúne historia y paisajes de gran valor simbólico. El Naranjal de Pereda conserva más de tres siglos de identidad local, mientras que el Castillo San Carlos recupera la memoria del escritor Antoine de Saint-Exupéry y su obra El Principito. Ambos espacios pueden visitarse a través de recorridos guiados.

El Bus Turístico incorpora relatos y anécdotas en cada recorrido, ofreciendo distintos circuitos para conocer los principales atractivos desde una mirada guiada y cercana.

Concordia, al ser parte de la Ruta Argentina del Art Nouveau, permite recorrer edificios emblemáticos que reflejan este estilo arquitectónico. En tanto, los museos y los centros de interpretación completan la propuesta cultural del destino con exposiciones de arte, historia y ciencia.

A pocos minutos de la ciudad, el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande suma un atractivo diferente. Con visitas guiadas gratuitas todos los días, permite conocer de cerca una de las obras de ingeniería binacional más importantes de Latinoamérica.

Concordia reafirma su perfil como un destino integral, donde naturaleza, cultura, gastronomía y tradición se combinan en propuestas auténticas para vivir el verano con todos los sentidos.

Para más información, seguí las redes de @CompartiConcordia.