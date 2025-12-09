Uno Santa Fe | Información General | Concordia

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Una temporada que combina grandes eventos, naturaleza y patrimonio arquitectónico para vivir con sentido.

9 de diciembre 2025 · 13:07hs
Concordia en verano: Carnaval

gentileza

Concordia en verano: Carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia propone un calendario estival que reúne eventos masivos, experiencias al aire libre y recorridos culturales que inspiran tanto a quienes buscan actividades intensas como a quienes priorizan el relax. Su ubicación a orillas del río Uruguay y del Lago Salto Grande, sumada a su posición estratégica en el corredor del Mercosur, la consolida como una puerta de entrada al litoral entrerriano y uno de los destinos más completos para este verano.

Diciembre–febrero: fechas que marcan la temporada

La agenda de verano incluye hitos que convocan a visitantes de todo el país:

Maratón Internacional de Reyes – 10 de enero: Con pruebas de 10 km y 5 km, es una de las competencias más emblemáticas del calendario atlético provincial, con miles de participantes que recorren las calles de la ciudad.

Carnaval Mas Pasional del País – desde el 24 de enero: El corsódromo Atanasio Bonfiglio vuelve a convertirse en escenario de seis noches donde cuatro comparsas despliegan alegría, emoción y creatividad, renovando cada año la identidad festiva de la ciudad.

Vendimia en Concordia – enero y febrero: Bodegas y viñedos abren sus puertas con degustaciones, visitas guiadas y propuestas especiales que muestran el crecimiento del enoturismo y la diversidad de cepas locales.

concordia termas 1
Concordia en verano: Carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: Carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

concordia termas 2
Concordia en verano: Carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: Carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Termas, lago y actividades al aire libre

Concordia cuenta con tres complejos termales que integran bienestar, naturaleza y comodidad en un entorno ideal para relajarse durante todo el año.

Termas de Concordia ofrece amplias piletas termales, áreas de hidromasaje y espacios de descanso pensados para toda la familia.

Termas del Ayuí, que combinan relax con un parque acuático rodeado de naturaleza, ofrece relax y diversión .

Termas Punta Viracho, a pocos metros del lago, ideales para disfrutar la vista y la tranquilidad.

Rodeada por el Lago Salto Grande y el río Uruguay, es uno de los destinos preferidos para quienes disfrutan del agua y la naturaleza. La pesca deportiva de especies como bogas y dorados convoca a visitantes de todo el mundo y se desarrolla con una práctica responsable, siempre acompañada por guías locales.

Además, el destino ofrece deportes acuáticos como kayak, canotaje, remo, paseos en lancha y diversas actividades náuticas, ideales para conectar con el entorno en cualquier época del año.

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande ofrece visitas guiadas gratuitas todos los días, permitiendo conocer de cerca una de las obras de ingeniería binacional más relevantes de Latinoamérica y comprender su impacto energético, social y territorial.

Recorridos con historia y patrimonio

El reconocimiento de Concordia como “Ciudad Art Nouveau de América 2025” pone en valor su patrimonio arquitectónico. El circuito Art Nouveau permite recorrer edificios emblemáticos, museos y centros interpretativos como el Museo y Centro Cultural Salto Grande, el Museo de Artes Visuales, el Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Centro de Interpretación del Castillo San Carlos y Costa Ciencia, entre otros.

El Parque San Carlos ofrece historia y paisajes únicos. El Naranjal de Pereda resguarda tres siglos de tradición citrícola, mientras que el Castillo San Carlos recupera la memoria de Antoine de Saint-Exupéry y su obra “El Principito".

El Bus Turístico suma relatos y anécdotas en cada recorrido y ofrece distintos circuitos para disfrutar los atractivos de la ciudad. Su propuesta principal, “Tierra Mágica del Principito", se complementa con otros itinerarios que permiten descubrir Concordia desde una mirada guiada y accesible.

concordia castillo
Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

concordia citricos
Concordia en verano: Carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: Carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Sabores locales y enoturismo

Su gastronomía refleja su territorio: pescados de río, cítricos, miel, arándanos y productos de estación conforman una identidad culinaria que se disfruta tanto en la Costanera —con sus restaurantes, parrillas y los foodtrucks “Terrazas de la Costa” — como en el corredor gastronómico de la zona céntrica.

Las bodegas y viñedos ofrecen experiencias que incluyen degustaciones y recorridos guiados, invitando a conocer vinos locales como Tannat, Marselan, Chardonnay y otras variedades

Concordia reafirma su lugar como un destino integral donde convergen naturaleza, cultura, gastronomía y tradición. Una ciudad para disfrutar con todos los sentidos, recorrer a tu ritmo y descubrir en cada experiencia un motivo para volver.

Para más información, podés ingresar a las redes de @CompartiConcordia, donde se actualizan novedades, actividades y recomendaciones para planificar tu visita.

Concordia verano enero febrero
Noticias relacionadas
El oficialismo quiere tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley.  

Glaciares, presupuesto y reforma laboral: el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias

Una nueva reunión Consejo Mayo

Consejo de Mayo define su informe final sobre las reformas clave que impulsa el Gobierno

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

balance turistico del fin de semana largo: casi 1,4 millones de turistas gastaron $249.370 millones en el pais

Balance turístico del fin de semana largo: casi 1,4 millones de turistas gastaron $249.370 millones en el país

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"