Cristina Kirchner: "A Lula, los mismos que lo metieron preso después lo fueron a buscar"

Sobre los motivos de ese hecho, su hipótesis fue que, "cuando impidieron que Lula sea candidato y posiblemente presidente y llegó (Jair) Bolsonaro, las consecuencias de un personaje como Bolsonaro le hicieron mucho daño a Brasil y a muchos sectores de la vida brasilera". Por este motivo, dijo, "aquellos que habían denostado a Lula y habían destituido a Dilma (Rousseff) finalmente dan toda la vueltita y terminan admitiendo que el juez (Sergio) Moro había sido absolutamente imparcial".

Embed PAÍS | En cadena nacional, Alberto Fernández dijo que con los chats y audios difundidos "queda expuesto el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales". Pidió evaluar juicio político en el Consejo de la Magistratura. https://t.co/d0ZJMqXomP — UNO Santa Fe (@unosantafe) December 5, 2022

"Es un fenómeno que pasó con el partido judicial en toda la región", analizó Cristina Kirchner en la entrevista publicada hoy por el diario Folha de San Pablo, en la que trazó un paralelismo con lo que sucedió también "en Ecuador, con (el expresidente) Rafael Correa".

Para la Vicepresidenta, "el partido judicial sustituye al partido militar en la región cuando se cae el muro de Berlín y las doctrinas de seguridad militar y las dictaduras militares no son tan bien vistas para controlar la voluntad popular". También dijo que observaba una constante "forma de estigmatizar a los gobierno populares" diciendo que "son ladrones". "Yo he visto en estas últimas elecciones cómo decían 'no lo vamos a votar a Lula porque estuvo preso'", ejemplificó.

En ese sentido, remarcó que "eso es la construcción de sentido común por parte no solo del Poder Judicial sino de los medios de comunicación, porque los jueces no pueden hacer lo que hacen sin la pata mediática".

Finalmente, contó que mantuvo un intercambio con Lula da Silva luego de que fuera electo. "Tuvimos una conversación muy buena sobre su mirada sobre lo que hay que hacer en Brasil", repasó. "Sería impropio que yo repita una conversación privada", aclaró, pero contó que lo notó "sereno, muy firme, muy claro", y "muy bien".