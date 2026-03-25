La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) retomará los pagos la semana que viene a partir del miércoles 25 de marzo por los feriados del lunes y martes que vienen.
Cuándo cobro Ansés: quiénes recibirán pagos en la semana del 23 al 27 de marzo
La Ansés comienza a cerrar todos los pagos correspondientes al tercer mes del año.
Todas las prestaciones incluidas en el cronograma perciben el aumento por movilidad del 2,88% dispuesto para este período.
Todos los pagos de Ansés
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
- DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo
Asignación por Embarazo:
- DNI terminados en 8: viernes 20 de marzo
- DNI terminados en 9: 25 de marzo
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 13 de marzo al 10 de abril
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 10 de marzo al 10 de abril
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril
Cómo consultar fecha y lugar de cobro
Los beneficiarios pueden verificar su fecha y medio de cobro a través de distintas opciones:
- Sitio web de ANSES, en la sección Calendario de pagos.
- Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la opción Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.
- Aplicación mi ANSES, en Mis datos → Mis fechas de cobro.
- Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.
El organismo recordó que todos los pagos se realizan según el cronograma oficial basado en la terminación del DNI, con el objetivo de ordenar la acreditación de los haberes y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.