Cuándo cobro Ansés: quiénes recibirán pagos en la semana del 23 al 27 de marzo

La Ansés comienza a cerrar todos los pagos correspondientes al tercer mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) retomará los pagos la semana que viene a partir del miércoles 25 de marzo por los feriados del lunes y martes que vienen.

Todas las prestaciones incluidas en el cronograma perciben el aumento por movilidad del 2,88% dispuesto para este período.

Todos los pagos de Ansés

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 8: viernes 20 de marzo

DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 13 de marzo al 10 de abril

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 10 de marzo al 10 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y medio de cobro a través de distintas opciones:

Sitio web de ANSES, en la sección Calendario de pagos.

Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la opción Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.

Aplicación mi ANSES, en Mis datos → Mis fechas de cobro.

Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.

El organismo recordó que todos los pagos se realizan según el cronograma oficial basado en la terminación del DNI, con el objetivo de ordenar la acreditación de los haberes y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.