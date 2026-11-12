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El río Paraná alcanzó el nivel de alerta en Santa Fe y crece la asistencia a familias de zonas inundables

El Paraná llegó a los 5,39 metros en el puerto de Santa Fe y superó el nivel de alerta. Hay 109 personas alojadas en Alto Verde y funcionan 31 puntos de bombeo para reforzar el sistema de defensas y drenaje.

12 de noviembre 2026 · 07:11hs
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El río Paraná superó los 5

gentileza Karina Moya /Santa Fe en fotografías

El río Paraná superó los 5,39 metros en el puerto de Santa Fe, alcanzando el nivel de alerta provincial

En la medianoche de este jueves, el nivel del río Paraná llegó a los 5,39 metros en el puerto local, alcanzando la altura de alerta establecida para la capital provincial. Frente a este escenario, la Municipalidad mantiene el monitoreo permanente de los cursos de agua y refuerza los operativos de prevención, asistencia y control del sistema de defensas.

Uno de los principales focos de atención está puesto en La Vuelta del Paraguayo, donde continúan los traslados preventivos de familias hacia el Centro de Asistencia Integral Nº 1, ubicado en Alto Verde. Durante la jornada del miércoles fueron trasladadas otras 16 familias y, con estos movimientos, ya son 33 las familias alojadas en el predio.

En total, el dispositivo municipal asiste a 109 personas: 65 adultos y 44 menores, que permanecen en las instalaciones preparadas para recibir a los vecinos afectados por el avance del agua.

Los equipos municipales continúan recorriendo los sectores inundables que se encuentran por fuera de los anillos de defensa para identificar situaciones de riesgo, evaluar las necesidades de los habitantes y determinar posibles nuevos traslados.

En paralelo, personal municipal y voluntarios de la Asociación Civil TECHO trabajan en la construcción de módulos habitacionales para ampliar la capacidad de alojamiento del centro de asistencia.

El río Paraná superó los 5,39 metros en el puerto de Santa Fe, alcanzando el nivel de alerta provincial

El río Paraná superó los 5,39 metros en el puerto de Santa Fe, alcanzando el nivel de alerta provincial

El río Paraná llegó a los 5,39 metros y el Salado mide 2,28

De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, correspondientes a este jueves 12 de noviembre a medianoche, el río Paraná alcanzó los 5,39 metros en el puerto de Santa Fe, una altura que supera el nivel de alerta establecido para la ciudad.

Por su parte, el río Salado registró 2,35 metros en Recreo, según los datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia.

Ante la evolución de ambos cursos de agua, el municipio sostiene los controles sobre terraplenes, estaciones de bombeo, canales y reservorios, además de reforzar los trabajos en los sectores considerados más vulnerables.

Hay 109 personas alojadas en Alto Verde y funcionan 31 puntos de bombeo para reforzar el sistema de defensas y drenaje.

Hay 109 personas alojadas en Alto Verde y funcionan 31 puntos de bombeo para reforzar el sistema de defensas y drenaje.

Hay 109 personas alojadas en Alto Verde, y se refuerzan los operativos de prevención y control.

Hay 109 personas alojadas en Alto Verde, y se refuerzan los operativos de prevención y control.

Hay 31 puntos de bombeo operativos en Santa Fe

Como parte del operativo preventivo, actualmente funcionan 31 puntos de bombeo, que reúnen un total de 65 electrobombas y siete motobombas. Se trata de dispositivos permanentes y otros incorporados durante los últimos días en función de la altura del río y las proyecciones de los organismos oficiales.

Durante las últimas horas se realizaron diferentes intervenciones para garantizar el funcionamiento del sistema de defensas y drenaje. En Bajada Di Stefano se reparó el mecanismo de automatización de una estación de bombeo, mientras que en la zona de French y Roca se instalaron dispositivos automáticos para controlar los niveles de agua. También se cerró una alcantarilla de descarga en el terraplén French.

En Varadero Sarsotti se procedió al cierre de compuertas y se realizaron tareas de bombeo mediante una motobomba transportable para controlar los niveles.

A estas intervenciones se suman los trabajos de limpieza de canales y reservorios para facilitar el escurrimiento del agua, además de tareas de bolseo en Paraje La Boca, La Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur.

Transporte especial en barrio La Boca

La crecida también obligó a implementar medidas especiales para garantizar la movilidad de los vecinos de barrio La Boca, en Alto Verde.

La Municipalidad mantiene un operativo de transporte que contempla un servicio interno de colectivos y un sistema de trasbordo para asegurar la conexión con el resto de la ciudad. Además, personal de Tránsito trabaja en el ordenamiento de la circulación y en el acompañamiento del dispositivo.

Las recomendaciones ante la crecida del Paraná

Ante el avance del agua, las autoridades municipales recordaron la importancia de extremar las precauciones al transitar por la zona de la costa, especialmente por la posible presencia de camalotes y alimañas.

También reiteraron que está prohibido circular con vehículos sobre los terraplenes de defensa, extraer arena, piedra o tierra de esas estructuras, arrojar residuos en canales y defensas o realizar quemas de pasturas y ramas.

En cuanto a la navegación, se solicita respetar las indicaciones de Prefectura Naval Argentina y prestar especial atención a las condiciones en la zona de islas.

Por último, los vecinos pueden comunicar situaciones irregulares o infracciones en sectores de defensas, desagües y bocas de tormenta a través de la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000, disponible las 24 horas. También están habilitados el chat de la aplicación Santa Fe y el sitio web oficial del municipio.

Mientras continúa la crecida, la Municipalidad sostiene el monitoreo de los ríos Paraná y Salado y los operativos de asistencia para las familias que viven en las zonas más expuestas al avance del agua.

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