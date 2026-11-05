Del 9 de noviembre al 11 de diciembre serán las inscripciones para participar a chicos de 6 a 13 años, adultos mayores y personas con discapacidad en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe abre las inscripciones para las Colonias de Verano 2027

La Municipalidad de Santa Fe abrirá el próximo lunes 9 de noviembre las inscripciones para todas las Colonias de Vacaciones 2027 , una propuesta recreativa y deportiva destinada a chicos de seis a 13 años, adultos mayores y personas con discapacidad. La temporada se desarrollará del 4 de enero al 12 de febrero, de lunes a viernes, por la mañana.

El período de inscripción se extenderá hasta el viernes 11 de diciembre y el trámite podrá realizarse de manera presencial, de 8 a 18 . Las actividades en los distintos predios municipales se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero , en el horario de 8 a 12.

Para inscribir a particulares y adultos mayores, las personas interesadas podrán acercarse a cualquiera de las Estaciones Municipales o a la Subsecretaría de Deportes, ubicada en Almirante Brown 5294. En el caso de las instituciones, la recepción de la documentación se centralizará en esa misma dependencia.

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Documentación para las inscripciones

Para completar el trámite, se deberá presentar la siguiente documentación, según cada grupo:

Chicos de seis a 13 años: fotocopia del DNI, certificado de aptitud física, certificado bucodental y gorro de natación obligatorio.

Adultos mayores: fotocopia del DNI, certificado de aptitud física, certificado bucodental y electrocardiograma realizado durante los últimos seis meses, con vigencia para todo el período de colonia.

Personas con discapacidad: fotocopia del DNI, certificado médico, certificado bucodental y gorro de natación obligatorio.

Convocatoria para integrar los equipos de trabajo

En paralelo, la Municipalidad recibirá legajos de profesores de Educación Física, auxiliares y terapistas interesados en desempeñarse durante la temporada de verano, del 4 de enero al 12 de febrero, en el horario de 8 a 12.

La modalidad de contratación será mediante locación de servicios. Las personas interesadas deberán presentar:

* Fotocopia legible del DNI, frente y dorso, con fondo blanco.

* Currículum vitae completo y actualizado.

* Copia del título profesional, en caso de corresponder.

* Certificado médico de aptitud física.

* Constancia vigente de Arca, con la actividad declarada vinculada a la facturación.

* Constancia de inscripción activa en Ingresos Brutos o certificado de exención.

* Inscripción en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos.

*Certificado actualizado de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios, tramitado en Tribunales.

De esta manera, la Municipalidad comienza a preparar una nueva temporada de Colonias de Verano, con actividades recreativas, deportivas y de encuentro destinadas a distintos grupos de la comunidad.