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La Municipalidad de Santa Fe abre las inscripciones para las Colonias de Verano 2027

Del 9 de noviembre al 11 de diciembre serán las inscripciones para participar a chicos de 6 a 13 años, adultos mayores y personas con discapacidad en Santa Fe

5 de noviembre 2026 · 19:51hs
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La Municipalidad de Santa Fe abre las inscripciones para las Colonias de Verano 2027

La Municipalidad de Santa Fe abre las inscripciones para las Colonias de Verano 2027

La Municipalidad de Santa Fe abrirá el próximo lunes 9 de noviembre las inscripciones para todas las Colonias de Vacaciones 2027, una propuesta recreativa y deportiva destinada a chicos de seis a 13 años, adultos mayores y personas con discapacidad. La temporada se desarrollará del 4 de enero al 12 de febrero, de lunes a viernes, por la mañana.

El período de inscripción se extenderá hasta el viernes 11 de diciembre y el trámite podrá realizarse de manera presencial, de 8 a 18. Las actividades en los distintos predios municipales se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero, en el horario de 8 a 12.

Para inscribir a particulares y adultos mayores, las personas interesadas podrán acercarse a cualquiera de las Estaciones Municipales o a la Subsecretaría de Deportes, ubicada en Almirante Brown 5294. En el caso de las instituciones, la recepción de la documentación se centralizará en esa misma dependencia.

Documentación para las inscripciones

Para completar el trámite, se deberá presentar la siguiente documentación, según cada grupo:

  • Chicos de seis a 13 años: fotocopia del DNI, certificado de aptitud física, certificado bucodental y gorro de natación obligatorio.
  • Adultos mayores: fotocopia del DNI, certificado de aptitud física, certificado bucodental y electrocardiograma realizado durante los últimos seis meses, con vigencia para todo el período de colonia.
  • Personas con discapacidad: fotocopia del DNI, certificado médico, certificado bucodental y gorro de natación obligatorio.

Convocatoria para integrar los equipos de trabajo

En paralelo, la Municipalidad recibirá legajos de profesores de Educación Física, auxiliares y terapistas interesados en desempeñarse durante la temporada de verano, del 4 de enero al 12 de febrero, en el horario de 8 a 12.

La modalidad de contratación será mediante locación de servicios. Las personas interesadas deberán presentar:

* Fotocopia legible del DNI, frente y dorso, con fondo blanco.

* Currículum vitae completo y actualizado.

* Copia del título profesional, en caso de corresponder.

* Certificado médico de aptitud física.

* Constancia vigente de Arca, con la actividad declarada vinculada a la facturación.

* Constancia de inscripción activa en Ingresos Brutos o certificado de exención.

* Inscripción en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos.

*Certificado actualizado de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios, tramitado en Tribunales.

De esta manera, la Municipalidad comienza a preparar una nueva temporada de Colonias de Verano, con actividades recreativas, deportivas y de encuentro destinadas a distintos grupos de la comunidad.

Santa Fe colonias inscripciones chicos adultos mayores
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