El emotivo encuentro del Papa con los presos: el mensaje del Pontífice en la cárcel de Devoto

El mensaje del Pontífice en la cárcel de Devoto se enfocó en el concepto de la experiencia del límite humano. Además, pidió proteger a los jóvenes de la criminalidad.

El papa León XIV en Devoto envió un mensaje a los presos

El Papa León XIV visitó el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, conocido popularmente como la cárcel de Devoto , donde encabezó un encuentro con detenidos y autoridades. En la visita, envió un mensaje a los detenidos y a la sociedad, pidió alejar a los jóvenes de la criminalidad y que el ambiente carcelario sea más humano y ayude a la reinserción.

Se enfocó en que la experiencia del límite humano —como el sufrimiento, los errores y la reclusión— no debe verse únicamente como un defecto o una tragedia definitiva.

El Papa León XIV durante su visita a la cárcel de Devoto: "El ser humano florece a través del límite"

A través de ese estado de vulnerabilidad, las personas tienen la oportunidad de iniciar una profunda conversión espiritual, reconciliándose con Dios y transformando su dolor en un camino de aprendizaje y esperanza.

También interpeló al personal penitenciario y a los agentes pastorales, animándolos a ver su labor cotidiana y el trato humanitario como una obra esencial de misericordia y crecimiento.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad argentina para fomentar la compasión, proteger a los jóvenes de la criminalidad y promover el bienestar común reconociendo que todos formamos parte de una misma familia.

Los textuales del Papa León XIV

“Queridos hermanos, esto significa que aun en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundos que hayan podido experimentar o causar, la situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para reiniciar sus vidas, como nos han compartido en los testimonios”.

“Precisamente en los momentos en los que el límite se hace tangible en nuestra vida, podemos hallar una nueva sabiduría, sentir el afecto de las personas y experimentar la presencia del Señor”.