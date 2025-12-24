Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 24 de diciembre

24 de diciembre 2025 · 07:12hs
Horóscopo de Capricornio

Horóscopo del miércoles 24 de diciembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El día te pide bajar un cambio y priorizar la armonía. Evitá discusiones y buscá acuerdos. La calma será tu mejor aliada.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Conversaciones sinceras traen alivio emocional. Buen momento para expresar sentimientos y sanar vínculos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Atención al cansancio y al estrés. Organizá tus tiempos y no te exijas de más. Un gesto de cariño te reconforta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La familia ocupa el centro de la escena. Día ideal para reconciliaciones y encuentros cargados de emoción.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Cuidá tus palabras y reacciones. La energía del día invita a soltar el control y disfrutar el momento.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Valorá lo que tenés y permitite disfrutar sin exigencias. Los pequeños gestos hacen la diferencia.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Sensibilidad a flor de piel. Buscá rodearte de personas que te transmitan paz y equilibrio.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Emociones profundas y reveladoras. Una charla sincera sana heridas y libera cargas.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Atención a lo material y a la organización. Ordenar detalles te dará tranquilidad.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Protagonismo emocional. Mostrar lo que sentís fortalece vínculos y te alivia.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Necesitás calma e introspección. Bajá el ritmo y conectá con lo espiritual.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Amistades y afectos te rodean. Día ideal para compartir desde el corazón.

