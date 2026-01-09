Uno Santa Fe | Información General | Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez redobló la apuesta: "Venezuela no se merecía esta agresión vil"

La presidenta ratificó sus críticas hacia Donald Trump

9 de enero 2026 · 08:01hs
Delcy Rodríguez

gentileza

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su país “no se merecía esta agresión vil”, en referencia al ataque militar ocurrido el pasado sábado, que derivó en la captura del ahora exmandatario Nicolás Maduro.

En sentido, Rodríguez aseguró que su gobierno no está “subyugado” a las decisiones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ordenó el operativo para arrestar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ya fueron trasladados a una prisión en Nueva York,

Rodríguez aclaró que en su país no hubo pasividad durante las acciones que conllevaron al arresto del exmandatario: "¡Aquí nadie se entregó! Aquí hubo combate, hubo combate por esta Patria, por nuestros Libertadores".

"Le hablo al pueblo de Estados Unidos: el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear. Eso ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia", exclamó la presidenta, durante un acto que se llevó a cabo para honrar a las víctimas de los ataques de las fuerzas norteamericanas.

Asimismo, y según supo la agencia Noticias Argentinas, aseguró que el país seguirá su curso de soberanía e independencia nacional y en un futuro "dará lecciones y ejemplos de lo que es la diplomacia bolivariana de paz en acción internacional".

La mandataria instruyó la creación de una comisión de familiares y víctimas del ataque que dejó al menos 100 fallecidos, según informó este miércoles el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

En ese sentido, Rodríguez reiteró que no descansará hasta que el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores regresen a territorio nacional.

• LEER MÁS: Donald Trump dijo que Estados Unidos extraerá petróleo "de Venezuela durante años"

Delcy Rodríguez Venezuela Donald Trump Nicolás Maduro
Noticias relacionadas
Delcy Rodríguez encabezó su primera reunión de gabinete.   

Delcy Rodríguez encabezó su primera reunión de gabinete y envió "un mensaje a Estados Unidos"

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Se conmemora el Día del Gauchito Gil

Día del Gauchito Gil: ¿por qué se conmemora hoy 8 de enero y cuál es su historia?

Los 10 autos más baratos de Argentina

Cuáles son los 10 autos más baratos de Argentina hoy: modelos que valen menos de $30.000.000

Lo último

Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

Último Momento
Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

Becas Progresar: quiénes cobran en enero un pago adicional de 35.000 pesos

Becas Progresar: quiénes cobran en enero un pago adicional de 35.000 pesos

Ovación
Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Comienza la acción en el Súper Seven de Mar del Plata

Comienza la acción en el Súper Seven de Mar del Plata

En Mar del Plata se inauguró oficialmente la Playa Olímpica 2026

En Mar del Plata se inauguró oficialmente la Playa Olímpica 2026

El arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

El arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"