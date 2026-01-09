Delcy Rodríguez redobló la apuesta: "Venezuela no se merecía esta agresión vil"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , aseguró que su país “no se merecía esta agresión vil” , en referencia al ataque militar ocurrido el pasado sábado, que derivó en la captura del ahora exmandatario Nicolás Maduro.

En sentido, Rodríguez aseguró que su gobierno no está “subyugado” a las decisiones de su homólogo estadounidense, Donald Trump , quien ordenó el operativo para arrestar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ya fueron trasladados a una prisión en Nueva York,

Rodríguez aclaró que en su país no hubo pasividad durante las acciones que conllevaron al arresto del exmandatario: "¡Aquí nadie se entregó! Aquí hubo combate, hubo combate por esta Patria, por nuestros Libertadores".

"Le hablo al pueblo de Estados Unidos: el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear. Eso ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia", exclamó la presidenta, durante un acto que se llevó a cabo para honrar a las víctimas de los ataques de las fuerzas norteamericanas.

Asimismo, y según supo la agencia Noticias Argentinas, aseguró que el país seguirá su curso de soberanía e independencia nacional y en un futuro "dará lecciones y ejemplos de lo que es la diplomacia bolivariana de paz en acción internacional".

La mandataria instruyó la creación de una comisión de familiares y víctimas del ataque que dejó al menos 100 fallecidos, según informó este miércoles el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

En ese sentido, Rodríguez reiteró que no descansará hasta que el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores regresen a territorio nacional.

