Descuento de 55% en el colectivo con la Sube: qué pasará este año con la tarifa social

30 de enero 2026 · 12:35hs
José Busiemi

La Tarifa Social Nacional de la tarjeta Sube beneficia a varios grupos con asignaciones 

Los beneficiarios de la Tarifa Social Federal no deben realizar ningún trámite de renovación para mantener el descuento en el transporte público. La rebaja de 55% en el boleto de colectivos con la tarjeta Sube, continúa vigente de manera automática para quienes ya están registrados.

Desde el sistema Sube recordaron que se trata de un programa del Estado nacional destinado a grupos específicos y que no requiere revalidaciones periódicas, lo que evita gestiones extras para los usuarios que ya tienen el atributo aplicado en su tarjeta.

La Tarifa Social de la Sube incluye varios programas

La Tarifa Social Federal alcanza a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas y monotributistas sociales. También incluye a beneficiarios de programas como la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Progresar, Seguro por Desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, programas de inserción laboral y pensiones no contributivas.

Quienes aún no cuentan con el descuento pueden gestionarlo con la tarjeta Sube. Deben crear el Pin Sube en la sección “Programas y beneficios” de Mi Ansés, registrar la tarjeta y activar el atributo en una Terminal Automática Sube o desde la app oficial, en la opción “Ver saldo”, disponible en celulares Android con tecnología NFC.

En el caso de beneficios locales –como el Boleto Estudiantil u otros descuentos provinciales o municipales– las condiciones de vigencia y renovación dependen de cada jurisdicción.

