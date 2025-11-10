La provincia acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes a noviembre

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informó que desde este martes 11 estarán disponibles los aportes del programa. La acreditación alcanza tanto a quienes reciben el beneficio por Billetera Santa Fe como a los titulares que cuentan con tarjeta física.

La provincia acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes a noviembreImagen. Ilustrativa

La provincia de Santa Fe confirmó que a partir de este martes 11 se acreditarán los fondos correspondientes al mes de noviembre del programa Tarjeta Única de Ciudadanía , una herramienta destinada a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad alimentaria.

Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano señalaron que la acreditación impactará de manera simultánea tanto en los usuarios que perciben el beneficio a través de la aplicación Billetera Santa Fe , como en quienes lo hacen mediante el plástico tradicional .

Los municipales de la provincia reclaman la convocatoria a paritarias para actualizar los salarios ante la inflación

El organismo recordó que la Tarjeta Única de Ciudadanía es un instrumento central dentro de las políticas sociales provinciales, ya que garantiza la adquisición de alimentos básicos y contribuye a sostener el acceso a productos esenciales para miles de hogares santafesinos.

La disponibilidad de los fondos será inmediata desde este martes, según precisaron las autoridades provinciales.