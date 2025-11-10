Uno Santa Fe | Santa Fe | ciudadanía

La provincia acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes a noviembre

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informó que desde este martes 11 estarán disponibles los aportes del programa. La acreditación alcanza tanto a quienes reciben el beneficio por Billetera Santa Fe como a los titulares que cuentan con tarjeta física.

10 de noviembre 2025 · 16:45hs
La provincia acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes a noviembreImagen. Ilustrativa

Gobierno Santa Fe

La provincia acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes a noviembreImagen. Ilustrativa

La provincia de Santa Fe confirmó que a partir de este martes 11 se acreditarán los fondos correspondientes al mes de noviembre del programa Tarjeta Única de Ciudadanía, una herramienta destinada a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad alimentaria.

Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano señalaron que la acreditación impactará de manera simultánea tanto en los usuarios que perciben el beneficio a través de la aplicación Billetera Santa Fe, como en quienes lo hacen mediante el plástico tradicional.

Los municipales de la provincia reclaman la convocatoria a paritarias para actualizar los salarios ante la inflación

El organismo recordó que la Tarjeta Única de Ciudadanía es un instrumento central dentro de las políticas sociales provinciales, ya que garantiza la adquisición de alimentos básicos y contribuye a sostener el acceso a productos esenciales para miles de hogares santafesinos.

La disponibilidad de los fondos será inmediata desde este martes, según precisaron las autoridades provinciales.

ciudadanía Trigatti noviembre
Noticias relacionadas
potenciar el riacho santa fe: como es el programa que apunta a transformarlo en un corredor turistico y natural

Potenciar el Riacho Santa Fe: cómo es el programa que apunta a transformarlo en un corredor turístico y natural

estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los creditos nidos

Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

la assal emitio un alerta alimentaria para la avena instantanea dicomere sin gluten

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

la defensa de juan trigatti apelara la condena y buscara llegar a la corte suprema

La defensa de Juan Trigatti apelará la condena y buscará llegar a la Corte Suprema

Lo último

En los últimos dos fines de semana se retuvieron más de 230 vehículos en infracción en la ciudad

En los últimos dos fines de semana se retuvieron más de 230 vehículos en infracción en la ciudad

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Último Momento
En los últimos dos fines de semana se retuvieron más de 230 vehículos en infracción en la ciudad

En los últimos dos fines de semana se retuvieron más de 230 vehículos en infracción en la ciudad

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Proponen modificar el diseño del billete de $2.000 para evitar confusiones con el de $10.000

Proponen modificar el diseño del billete de $2.000 para evitar confusiones con el de $10.000

Godoy Cruz respira: la AFA rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos

Godoy Cruz respira: la AFA rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos

Ovación
La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: A octavos, esto sigue

Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: "A octavos, esto sigue"

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"