Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Marte, Júpiter, Saturno, Venus, Urano y Neptuno formarán una línea imaginaria. A qué hora mirar al cielo, hacia dónde y ¿se necesitará telescopio?

El cielo tendrá un show de seis planetas agrupados: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno

El próximo 28 de febrero de 2026 , el cielo ofrecerá un espectáculo astronómico poco común: seis planetas –Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno – se verán agrupados a lo largo del plano eclíptico , formando lo que los astrónomos llaman una “parada planetaria” o alineación visual desde la Tierra .

Se trata de una "alineación planetaria" (técnicamente llamada conjunción múltiple), un evento donde seis de los vecinos de la Tierra en el Sistema Solar parecen amontonarse en una misma franja del cielo desde la perspectiva terrestre.

No es una línea recta perfecta en el espacio, sino un efecto de perspectiva cuando estos mundos quedan en el mismo arco celeste después del atardecer.

En esta ocasión, los protagonistas son seis: Marte, Júpiter, Saturno, Venus, Urano y Neptuno. Aunque en realidad están separados por millones de kilómetros de vacío, la alineación de sus órbitas hará que, vistos desde Santa Fe y el resto del mundo, parezcan seguir una trayectoria lineal.

Cómo y cuándo verlo

Para disfrutar de este espectáculo, la clave es la paciencia y el horizonte despejado:

La hora mágica: el mejor momento será durante la madrugada de mañana, aproximadamente una hora antes de la salida del sol.

Hacia dónde mirar: se debe apuntar la vista hacia el este y el noreste. Los planetas seguirán la línea de la eclíptica (el camino que recorre el Sol).

A simple vista vs. tecnología: Júpiter, Venus, Marte y Saturno son los más brillantes y se verán como "estrellas" que no titilan, incluso desde ciudades con algo de contaminación lumínica.

Urano y Neptuno, por su lejanía, son mucho más tenues. Para captarlos, se van a necesitar binoculares potentes o un telescopio pequeño, además de un cielo bien oscuro.

El consejo de los expertos

Los astrónomos sugieren utilizar aplicaciones de mapas estelares (como Stellarium o SkyView) en el celular. Al apuntar al cielo, estas apps confirman exactamente cuál es cada punto brillante para que no se confunda a Marte con una estrella rojiza común.

Este tipo de alineaciones son "ilusiones ópticas" de la perspectiva, pero sirven para recordar lo pequeños que somos en el engranaje perfecto del universo.

Datos clave para mirar el cielo

• Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio serán visibles a simple vista con cielos despejados.

• Urano y Neptuno, mucho más tenues, necesitarán binoculares o un pequeño telescopio para distinguirse.

• El mejor momento para verlos es unos 30–60 minutos justo antes del amanecer, con horizonte despejado hacia el este/suroeste.

Este tipo de agrupaciones no sucede todos los años y ofrece una oportunidad única para conectar con el sistema solar y entender cómo todos los planetas orbitan casi en el mismo plano alrededor del Sol.