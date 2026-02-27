Uno Santa Fe | Información General | cielo

Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Marte, Júpiter, Saturno, Venus, Urano y Neptuno formarán una línea imaginaria. A qué hora mirar al cielo, hacia dónde y ¿se necesitará telescopio?

27 de febrero 2026 · 11:29hs
El cielo tendrá un show de seis planetas agrupados: Mercurio

ChatGPT

El cielo tendrá un show de seis planetas agrupados: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno

El próximo 28 de febrero de 2026, el cielo ofrecerá un espectáculo astronómico poco común: seis planetas –Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptunose verán agrupados a lo largo del plano eclíptico, formando lo que los astrónomos llaman una “parada planetaria” o alineación visual desde la Tierra.

Se trata de una "alineación planetaria" (técnicamente llamada conjunción múltiple), un evento donde seis de los vecinos de la Tierra en el Sistema Solar parecen amontonarse en una misma franja del cielo desde la perspectiva terrestre.

planetas cielo alineación Sol agrupados

No es una línea recta perfecta en el espacio, sino un efecto de perspectiva cuando estos mundos quedan en el mismo arco celeste después del atardecer.

En esta ocasión, los protagonistas son seis: Marte, Júpiter, Saturno, Venus, Urano y Neptuno. Aunque en realidad están separados por millones de kilómetros de vacío, la alineación de sus órbitas hará que, vistos desde Santa Fe y el resto del mundo, parezcan seguir una trayectoria lineal.

alineación planetas cielo

Cómo y cuándo verlo

Para disfrutar de este espectáculo, la clave es la paciencia y el horizonte despejado:

La hora mágica: el mejor momento será durante la madrugada de mañana, aproximadamente una hora antes de la salida del sol.

Hacia dónde mirar: se debe apuntar la vista hacia el este y el noreste. Los planetas seguirán la línea de la eclíptica (el camino que recorre el Sol).

A simple vista vs. tecnología: Júpiter, Venus, Marte y Saturno son los más brillantes y se verán como "estrellas" que no titilan, incluso desde ciudades con algo de contaminación lumínica.

Urano y Neptuno, por su lejanía, son mucho más tenues. Para captarlos, se van a necesitar binoculares potentes o un telescopio pequeño, además de un cielo bien oscuro.

El consejo de los expertos

Los astrónomos sugieren utilizar aplicaciones de mapas estelares (como Stellarium o SkyView) en el celular. Al apuntar al cielo, estas apps confirman exactamente cuál es cada punto brillante para que no se confunda a Marte con una estrella rojiza común.

Este tipo de alineaciones son "ilusiones ópticas" de la perspectiva, pero sirven para recordar lo pequeños que somos en el engranaje perfecto del universo.

Datos clave para mirar el cielo

• Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio serán visibles a simple vista con cielos despejados.

• Urano y Neptuno, mucho más tenues, necesitarán binoculares o un pequeño telescopio para distinguirse.

• El mejor momento para verlos es unos 30–60 minutos justo antes del amanecer, con horizonte despejado hacia el este/suroeste.

Este tipo de agrupaciones no sucede todos los años y ofrece una oportunidad única para conectar con el sistema solar y entender cómo todos los planetas orbitan casi en el mismo plano alrededor del Sol.

cielo planetas Tierra agrupados
Noticias relacionadas
La Ansés continúa con la ayuda a los sectores sociales más vulnerables para el desarrollo de los estudios iniciales

Ayuda Escolar de Ansés 2026: cuáles son los requisitos, montos y el paso a paso para inscribirse

Ingresos que no alcanzan. Aproximadamente un 30% de la población permanece atrapada en condiciones de vulnerabilidad estructural.

Una de cada dos personas enfrenta dificultades para sostener niveles estables de ingresos

Anmat prohibió varios productos cosméticos y de cuidado personal en todo el territorio nacional

Anmat prohibió varios productos cosméticos y de cuidado personal

 Salud adelantó la segunda dosis de la vacuna Triple Viral

Salud adelantó la segunda dosis de la Triple Viral a los 15 y 18 meses

Lo último

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Último Momento
Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Ovación
Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Unión escaló en la tabla del Torneo Apertura

Unión escaló en la tabla del Torneo Apertura

Cristian Tarragol, el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos