El club brasileño terminó de abonarle a Racing 4.000.000 y ahora resta pagar la otra mitad. En consecuencia, el Tate tendría que cobrar su porcentaje correspondiente

Gremio se puso al día con Racing por la ficha de Nardoni y Unión espera cobrar.

En las últimas horas, se conoció una información respecto a Juan Ignacio Nardoni y que claro está involucra a Unión. La misma tiene que ver con que Gremio se puso al día y le pagó a Racing lo que estaba estipulado por la ficha del volante.

Recordemos que Nardoni fue transferido al elenco brasileño en enero de este año. En ese momento, Racing vendió el 80% de la ficha en 8.000.000 de dólares, más 2.000.000 de dólares por objetivos que no fueron detallados.

Por lo cual, Unión debía cobrar el 30% de esos 8.000.000 dólares. Sin embargo, el tiempo pasó y pese a los reclamos públicos por parte del presidente rojiblanco Luis Spahn, Racing no cumplió con los compromisos.

Lo cierto es que ahora se confirmó que Gremio se puso al día y que ya le abonó a Racing la suma de 4.000.000 de dólares y ahora quedan pendientes otros 4.000.000 que se irán pagando de acuerdo a lo firmado.

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Así las cosas, Racing no tiene excusas para pagarle a Unión el 30% de lo que ya percibió, que en virtud de lo informado sería una cifra de alrededor de 1.200.000 dólares.

En las últimas horas, el portal Racing del Alma dialogó con el tesoreso de la Academia Diego Cifarelli quien admitió que Gremio ya no tiene deuda con Racing por Nardoni y que se cobraron cerca de 4.000.000 de dólares.

A la vez que reconoció que queda la otra mitad. "Con él estamos al día y hay vencimientos próximos", admitió en referencia a los otro cuatro millones que quedan por cobrar.