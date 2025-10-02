La dirigencia de Unión tendría definido dar un paso clave al hacer uso de la segunda opción de compra por Diego Díaz, delantero que llegó desde Sportivo Las Parejas y que, pese a no ser titular, despertó gran ilusión por su historia y progreso en tan poco tiempo.
Unión se la juega y gestiona para hacer uso de la segunda opción por Diego Díaz
Por Ovación
El Tate había tenido en septiembre la primera chance para quedarse con el 80% del pase a cambio de 120.000 dólares, pero por distintas razones la operación no se concretó. Ahora, con la segunda alternativa vigente, desembolsaría 150.000 dólares en noviembre, quedando el 20% en manos de Sportivo Las Parejas, lo que los convierte en socios de cara a una futura transferencia.
Diego Armando Díaz –DAD, como también se lo conoce–, que alterna minutos bajo la conducción de Leonardo Madelón, todavía no logró afianzarse como titular, pero su historia y el impacto que generó en poco tiempo lo colocaron en el radar de todos.
Desde Unión entienden que se trata de una apuesta a futuro, confiando en que su talento pueda explotar en el corto plazo y se transforme en un activo deportivo y económico. Caso contrario, no habría que descartar que salga cedido y tome mayor rodaje.
La operación, que parecía diluirse en septiembre, ahora se encamina a cerrarse en noviembre y marcaría una señal clara de la dirigencia: apostar fuerte por un jugador que sorprendió con su irrupción y que podría ser uno de los nombres propios del Tate en los próximos años.