Unión se la juega y gestiona para hacer uso de la segunda opción por Diego Díaz

2 de octubre 2025 · 17:09hs
La dirigencia de Unión tendría definido dar un paso clave al hacer uso de la segunda opción de compra por Diego Díaz, delantero que llegó desde Sportivo Las Parejas y que, pese a no ser titular, despertó gran ilusión por su historia y progreso en tan poco tiempo.

Unión quiere comprar a Diego Díaz

El Tate había tenido en septiembre la primera chance para quedarse con el 80% del pase a cambio de 120.000 dólares, pero por distintas razones la operación no se concretó. Ahora, con la segunda alternativa vigente, desembolsaría 150.000 dólares en noviembre, quedando el 20% en manos de Sportivo Las Parejas, lo que los convierte en socios de cara a una futura transferencia.

image
Diego Armando Díaz –DAD, como también se lo conoce–, que alterna minutos bajo la conducción de Leonardo Madelón, todavía no logró afianzarse como titular, pero su historia y el impacto que generó en poco tiempo lo colocaron en el radar de todos.

Desde Unión entienden que se trata de una apuesta a futuro, confiando en que su talento pueda explotar en el corto plazo y se transforme en un activo deportivo y económico. Caso contrario, no habría que descartar que salga cedido y tome mayor rodaje.

La operación, que parecía diluirse en septiembre, ahora se encamina a cerrarse en noviembre y marcaría una señal clara de la dirigencia: apostar fuerte por un jugador que sorprendió con su irrupción y que podría ser uno de los nombres propios del Tate en los próximos años.

