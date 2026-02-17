Uno Santa Fe | Santa Fe | animales

Decomisaron más de 500 animales silvestres en la Ruta 34 y fueron trasladados a La Esmeralda: cuál será su destino final

Entre los ejemplares rescatados hay loros habladores, tortugas y aves autóctonas. El cargamento provenía de Santiago del Estero y tenía como destino Buenos Aires.

17 de febrero 2026 · 10:48hs
Rescate de fauna silvestre

Rescate de fauna silvestre

El Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (Criif) “La Esmeralda”, en la ciudad de Santa Fe, recibió más de 500 animales silvestres decomisados durante un operativo de control vial realizado esta semana sobre la Ruta Nacional 34. El procedimiento fue calificado como inédito por la cantidad de ejemplares incautados y se enmarca en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna.

Rescate de fauna silvestre

Rescate de fauna silvestre

Rescate de fauna silvestre

Rescate de fauna silvestre

El control permitió interceptar un camión que provenía de Santiago del Estero y tenía como destino la provincia de Buenos Aires. Durante la inspección, las fuerzas nacionales constataron el traslado de aves y reptiles en condiciones precarias e incompatibles con su bienestar, lo que motivó el inmediato decomiso.

Más de 500 ejemplares rescatados

Entre los animales incautados se contabilizaron:

  • 219 loros habladores
  • 146 tortugas terrestres
  • 33 pepiteros de collar
  • 28 jilgueros
  • 105 reina mora
  • 16 corbatitas

Tras el operativo, los ejemplares fueron derivados al Criif “La Esmeralda”, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, donde cumplen con la cuarentena sanitaria obligatoria. Allí reciben evaluación clínica, asistencia veterinaria y monitoreo conductual.

Una vez otorgadas las altas sanitarias correspondientes, se analizará técnicamente la posible reinserción en su hábitat natural, bajo estrictos criterios sanitarios, ecológicos y de conservación.

Un dispositivo clave para la conservación en Santa Fe

El centro “La Esmeralda” funciona de manera permanente como un dispositivo estratégico para la conservación de la biodiversidad en la provincia. Recibe animales provenientes de decomisos, rescates y entregas voluntarias, y desarrolla tareas de rehabilitación, enriquecimiento ambiental e investigación aplicada.

En paralelo, el Gobierno provincial impulsa un proyecto integral de puesta en valor del predio, que incluye la modernización de infraestructura, ampliación de áreas de cuarentena y rehabilitación, incorporación de equipamiento especializado y fortalecimiento de capacidades técnicas. La iniciativa busca consolidar al centro como referencia regional en rescate y bienestar animal.

Tráfico ilegal de fauna: una amenaza para la biodiversidad

El tráfico ilegal de animales silvestres es una de las principales amenazas para la biodiversidad. La captura y el transporte clandestino generan altos niveles de estrés, lesiones y elevada mortalidad, además de impactos irreversibles sobre los ecosistemas.

En este caso, durante el procedimiento también se incautó el teléfono celular del conductor, cuyo análisis podría aportar información clave para avanzar en la investigación y eventualmente desarticular redes de comercialización ilegal.

Desde el Ministerio recordaron que la captura, tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre sin autorización está prohibida y sancionada por la Ley Provincial de Fauna N° 4.830, la Ley Nacional N° 22.421 y la Ley N° 14.346.

Además, se instó a la ciudadanía a colaborar denunciando al 911 cualquier situación vinculada a la caza, venta o traslado ilegal de animales silvestres. No comprar fauna silvestre es una acción concreta para proteger la biodiversidad santafesina.

