Día no laborable: ¿se "paga doble" si trabajo este viernes 15 de agosto?

Algunos argentinos podrán gozar de un descanso extendido desde este viernes como día no laborable por el feriado del domingo

En la antesala de un nuevo feriado , muchos argentinos ya se anticipan y se preguntan si podrán o no disfrutar del fin de semana largo que se aproxima, y qué pasa en caso de trabajar durante el viernes, declarado “día no laborable”.

El inminente feriado es el 17 de agosto , que este año cae domingo. Se conmemora un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín y el Gobierno decidió no trasladarlo.

José de San Martín feriado fin de semana largo

El viernes 15, en tanto, fue declarado como “día no laborable con fines turísticos”, lo que genera dudas sobre quiénes podrán disfrutar de un descanso extendido.

Qué significa “día no laborable"

Este viernes 15 de agosto en realidad no es un feriado nacional, sino que es “día no laborable”, es decir, optativo de acuerdo al sector laboral: el empleador puede elegir si trabaja o no, excepto para bancos, seguros y actividades afines.

Trabajadores estatales y de la educación, por caso, no trabajan este viernes 15 de agosto. Tampoco hay clases.

Por lo tanto, para quienes no tengan que trabajar, ya que es una jornada no laborable, el fin de semana largo será de tres días.

“Día no laborable”: ¿se paga doble?

Los trabajadores que presten servicio ese día percibirán el salario simple, y en caso de optar por el día no laborable, la jornada será igualmente abonada.

Calendario de feriados 2025 en Argentina