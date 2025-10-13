Uno Santa Fe | Policiales | Entre Ríos

Doble femicidio: hallaron un cuerpo en Entre Ríos e investigan si es el remisero que trasladó a Pablo Laurta

Martín Palacios fue visto por última vez el 7 de octubre cuando aceptó el viaje solicitado por Laurta de Concordia a Córdoba.

13 de octubre 2025 · 21:18hs
Martín Palacios se encuentra desaparecido desde el 7 de octubre cuando aceptó el viaje solicitado por el femicida Pablo Laurta desde Entre Ríos hasta Córdoba. Un nuevo giro en la investigación se dio este lunes cuando fue hallado un cuerpo en Concordia, donde era oriundo el remisero.

Según las primeras informaciones, la Justicia investiga si pertenece a Matías Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra y de secuestrar a su hijo de 5 años.

Palacios, oriundo de Concordia, fue visto por última vez cuando aceptó un viaje solicitado por Laurta. Desde entonces, no volvió a comunicarse con su familia. Horas después, su auto, un Toyota Corolla, apareció incendiado en Córdoba, a más de 600 kilómetros de su ciudad.

Una filmación de cámaras de seguridad registró el momento en que un hombre con características similares a Laurta se acercó al remisero, lo saludó y guardó su equipaje en el baúl. Esa secuencia, que data del mismo día de la desaparición, se transformó en una de las pruebas más importantes del caso.

El hallazgo de la billetera

La investigación por el doble femicidio ocurrido en Córdoba sumó un nuevo elemento clave este lunes cuando la policía encontró la billetera del remisero entrerriano Martín Palacios dentro de la habitación que Pablo Laurta había alquilado en Gualeguaychú. Este hallazgo se suma al auto que conducía el chofer, un Toyota Corolla, que apareció incendiado en Córdoba.

En la requisa en el cuarto, número 209, en el que se alojó Laurta junto a P., los detectives secuestraron, además, una pistola Bersa calibre .380 con dos cargadores y municiones, más de cinco teléfonos celulares y varios chips distribuidos entre la cama y una mochila negra.

También hallaron un disco rígido externo, una importante suma de dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares dentro de una valija azul, una mira telescópica que podría haber sido utilizada para vigilar la casa donde vivían su expareja, la exsuegra y su hijo, y un collar de perlas dentro de un estuche.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que se llevan adelante rastrillajes, patrullajes con drones y perros entrenados, y el análisis de registros telefónicos y de cámaras en toda la zona. “Tenemos casi un 100 % de convicción de que hubo contacto entre Palacios y Laurta”, sostuvo el funcionario.

Entre Ríos Femicidio Pablo Laurta remisero
