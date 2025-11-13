Efemérides del 13 de noviembre en Argentina y el mundo

Hoy, 13 de noviembre, la historia nos lleva desde batallas cruciales en la Guerra de la Independencia argentina hasta hitos en la cultura popular y tragedias políticas a nivel global. Un recorrido por los eventos que se conmemoran en esta fecha.

El 13 de noviembre es un día fundamental para recordar los sacrificios por la independencia nacional y honrar a figuras clave de la literatura.

Batalla de la Pampa del Pabellón

• 1813 – Victoria de Pampa del Pabellón: En el marco de la Guerra de la Independencia, las fuerzas patriotas de la Provincia de Salta, bajo el mando de Martín Miguel de Güemes, logran una importante victoria sobre el ejército realista español en la Pampa del Pabellón. Esta batalla fue clave para consolidar el control del Norte Argentino y desgastar las tropas enemigas.

Hitos Culturales y Políticos

• 1850 – Nacimiento de Robert Louis Stevenson: Aunque es una figura de la literatura mundial, Stevenson (autor de La isla del tesoro y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde) es profundamente relevante en la cultura lectora argentina.

• 1854 – Creación de la Jefatura Política de San Nicolás: Se crea la figura de la Jefatura Política en la localidad de San Nicolás de los Arroyos, un hito en la organización administrativa y política de la Provincia de Buenos Aires.

• 1959 – Nace Guillermo Kuitca: Nace en Buenos Aires el reconocido pintor, dibujante y escenógrafo argentino, cuya obra ha alcanzado prestigio internacional.

Hechos Históricos Mundiales: Terrorismo y Tecnología

A nivel global, la fecha está tristemente asociada a un evento terrorista reciente y a importantes lanzamientos tecnológicos.

Tragedias y Política

• 2015 – Atentados de París: Una serie de ataques terroristas coordinados por el Estado Islámico sacuden París y Saint-Denis, dejando un saldo de 130 muertos. Los ataques incluyeron tiroteos en restaurantes y bares, una toma de rehenes en la sala de conciertos Bataclan y explosiones cerca del Stade de France. La fecha es recordada como un día de luto y solidaridad internacional.

• 1970 – Desastre del Ciclón Bhola: Un devastador ciclón tropical golpea el actual Bangladés (entonces Pakistán Oriental). Considerado uno de los desastres naturales más mortíferos jamás registrados, se estima que la inundación masiva causó cientos de miles de víctimas.

Avances Científicos y Culturales

• 1942 – Batalla de Guadalcanal (Segunda Guerra Mundial): Comienza la Batalla Naval de Guadalcanal entre fuerzas de la Armada de Estados Unidos y Japón. Fue una confrontación decisiva en la Guerra del Pacífico.

• 1947 – Nace Joe Mantegna: Nace el actor, productor y director estadounidense, conocido por su versatilidad y papeles destacados en cine y televisión.

• 1954 – Nace Chris Noth: Nace el actor estadounidense, mundialmente famoso por su papel de Mr. Big en la serie Sex and the City.

• 1982 – Inauguración del Monumento a los Veteranos de Vietnam: El Monumento a los Veteranos de Vietnam es inaugurado en Washington D. C., una pared de mármol negro grabada con los nombres de más de 58.000 soldados caídos y desaparecidos

