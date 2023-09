Efemérides del día: qué pasó un día como hoy

1898 - MANUELA R. DE TERRERO. Muere en Londres, a la edad de 81 años, Manuela Robustiana Ortiz de Rosas de Terrero, quien cumplió una destacada labor durante la gestión de su padre, Juan Manuel Ortíz de Rosas, como gobernador de la provincia de Buenos Aires y caudillo de la Confederación Argentina.

1980 - JEAN PIAGET. Muere en la ciudad suiza de Ginebra, a la edad de 84 años, el epistemólogo y biólogo Jean Piaget, reconocido por sus estudios sobre el pensamiento, el lenguaje y desarrollo intelectual de los niños.

1984 - HUGO GATTI. El arquero de Boca Juniors, Hugo Gatti, juega como número 9 en partido amistoso ante el Atlas de México disputado en el estadio Rat Cliff de Fresno (California, EEUU) que ganó el equipo xeneize por 2-1. “Tirame buenos centros y mirá lo que hago, vas a ver cómo se juega al fútbol. Atención, troncos, entró el maestro”, le dijo Gatti a su compañero Omar Porté al entrar a la cancha a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando reemplazó al lesionado José Berta.

1991 - GUNS N’ ROSES. La banda de hard rock Guns N’ Roses publica los álbumes Use Your Illusion I y II, que en conjunto superaron las 60 millones de copias vendidas en todo el mundo. La banda fundada por el vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin es considerada ícono global de la música y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.

2000 - LIONEL MESSI. Luego de jugar en las divisiones infantiles de Newell 's Old Boys de Rosario, Lionel Messi llega a la ciudad de Barcelona acompañado por su padre para probarse en el Barcelona Fútbol Club, con el que se convirtió en astro mundial y lleva ganados 34 títulos, entre ellos diez de La Liga española, cuatro de la Liga de Campeones de Europa y seis títulos de la Copa del Rey.

2006 - KUN AGÜERO. El delantero argentino Sergio “Kun” Agüero debuta como titular en el Atlético de Madrid en la goleada por 4-1 como visitante ante Athletic Bilbao, en la que marcó el tercer gol del equipo “colchonero”, a los 19 minutos del segundo tiempo. El Kun había debutado en el equipo en la victoria por 1-0 ante el Racing de Santander el 27 de agosto de 2006, cuando entró a los 22 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Mista.

2014 - CHINA ZORRILLA. Muere en Montevideo, a la edad de 92 años, la actriz. comediante y directora China Zorrilla (Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz), una de las personalidades artísticas más populares del Río de la Plata por su labor en cine, teatro y televisión. Ganó tres premios Cóndor de Plata y otros tantos Konex. En 2008, el gobierno de Francia la condecoró con la Legión de Honor en el grado de caballero.

DÍA DEL PROFESOR. Se celebra el Día del Profesor en conmemoración de la fecha de 1894 en la que falleció el escritor, educador y político José Manuel Estrada, ex director del Colegio Nacional de Buenos Aires e impulsor de la docencia secundaria y universitaria.

DIA DEL PSICOPEDAGOGO. Se celebra el Día Internacional del Psicopedagogo en conmemoración de la fecha de 1980 en la que falleció el epistemólogo y biólogo suizo Jean Piaget, destacado por sus aportes a la Pedagogía con sus estudios sobre la infancia y su teoría constructivista sobre el desarrollo de la inteligencia.